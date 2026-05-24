江南古典園林邂逅北域草原歌舞 蘭蘇園上演跨時空文化藝術盛會

（本報記者俄廣才攝影報道）由內蒙古藝術劇院代表團帶來的北域草原風情歌舞表演，於5月14日中午在波特蘭的江南古典園林蘭蘇園熱烈推出。這場演出不僅是藝術的展示，更是一次跨越千山萬水的東方南北地域文化在同一片天空下的深情相擁。

在亭台樓閣、紅墻黛瓦、小橋流水、金鯉碧波以及黃燈翠柳之間，悠揚的長調、深沈的呼麥、奔放的舞蹈次第展開。一邊是曲徑通幽、移步換景的精致園林，一邊是天蒼蒼野茫茫的遼闊意象；一邊是水墨畫般的靜謐雅致，一邊是烈馬長風般的熱情奔放。當內蒙古草原的豪邁與江南園林的婉約同台相遇，波特蘭民眾得以近距離感受中國江南園林藝術與內蒙古多姿多彩民族歌舞交相輝映的東方文化魅力。

演出現場，男聲獨唱《贊歌》以蒙古族長調的醇厚底蘊禮贊祖國，抒發了深沈的家國情懷；呼麥獨唱《駿馬贊》以悠揚厚重的呼麥聲演繹駿馬風姿，一人同時發出多個聲部的神奇唱法，在江南園林的靜謐氛圍中更顯神秘而震撼；馬頭琴獨奏《白馬》節奏靈動明快，琴聲如萬馬奔騰，與園中金鯉悠然遊弋、碧波微瀾的景象形成動與靜的鮮明對比，詮釋著自強不息、勇往直前的精神品格。

三人舞《金步舞冠》以傳統步搖冠為靈感，舞者身姿優美靈動，展現中華服飾文化的典雅美感，以及多元交融、璀璨輝映的風采。口弦琴彈唱《風逐蹄音》以小巧的口弦琴模擬風聲與馬蹄交織的動態聲響，勾勒出駿馬奔騰、風馳曠野的豪邁畫面。當這些來自草原的聲音在江南園林的飛檐翹角下回蕩，當蒙古族舞者的身影倒映在碧水池畔，觀眾仿佛置身於一幅流動的中國畫卷之中，這邊是江南的溫婉，那邊是草原的雄渾，兩種美學在同一時空交相輝映。

這場演出匯聚了蒙古族長調、呼麥、馬頭琴、火不思等非物質文化遺產技藝，以及精心編創的舞蹈與聲樂作品。它不僅是對中華優秀傳統文化的生動演繹，也是草原兒女獻給波特蘭民眾的一份真摯厚禮。更重要的是，它以江南園林為舞台、以北域歌舞為內容，呈現了中國文化「和而不同」的豐富性與包容性。

舞蹈演員邢嫚洢、杜古爾·歐登高娃在接受採訪時表示：「這座城市和蘭蘇園真的太美了。更讓我們感動的是這裡每一位熱情好客的朋友，他們的笑容和真誠的接待，讓我們感受到回家一樣溫暖。最讓我們激動的是在舞台上聽到他們熱烈的掌聲，那是對我們舞者最大的鼓勵，也是兩地心靈最直接的共鳴。真的很希望未來能有更多機會，加深彼此的文化藝術交流。」

園中有天地，歌裡有山河。當草原的長調在江南的亭台間漸次消散，當馬頭琴的余韻隨金鯉的漣漪一同沈入碧波，這場跨越地域與風格的文化相遇，已在每一位觀眾心中留下難以忘懷的東方印記。

江南園林的精致與北域草原的遼闊，從未如此親近在同一片藍天下以各自最美的姿態彼此致意，也讓遠在大洋彼岸的人們看到：中國文化，既有小橋流水人家的溫潤，也有風吹草低見牛羊的壯闊。兩種風情，一樣動人；萬里相隔，終能相擁。

據了解，5月13日的推介會之後，藝術家們在波特蘭州立大學商學院舉辦了圖片展覽、書法表演、非遺文創展示以及文藝演出等系列交流活動。現場還設置了蒙古舞、呼麥、口弦琴演奏等教學互動環節，當地學生踴躍參與，氣氛熱烈，不少學生現場主動「拜師學藝」，體驗不同地域文化。有觀眾表示：「演出太精彩、太震撼了，給我們上了一堂很好的文化體驗課。」

13日晚，代表團的舞蹈家們還深入本地社區，與來自波特蘭、溫哥華、西林等地多家表演團體的舞蹈愛好者進行展演與交流。大家通過「面對面、手把手」地舞藝切磋，讓內蒙古特色表演技藝從劇場延伸到本地社區藝術團體。