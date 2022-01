永遠懷念的許慈恩社長

許慈恩,1955年6月8日生於香港一個基督徒家庭,一生忠心事奉神,熱愛音樂。1982年與張淑儀結成夫婦,1994年移民美國落戶波特蘭市,育有兩名子女,女兒沛琪和兒子沛樂。

許慈恩在香港浸會大學攻讀音樂學士學位,主修管風琴,期間積極參予當地學界音樂活動,擔當多個合唱團指揮,1981年畢業後,全心投入音樂教育工作。

1994年移民波特蘭後,在砵崙華人宣道會繼續他的音樂事奉,並於1996 年取得西方神學院教會音樂碩士學位。1997年創立波特蘭新聞,2000年創立波特蘭文藝中心,透過這兩家公司,竭盡全力在本地推動中華文化,更成為本地政府與華人社區的橋樑。他又將波特蘭華人社區聯繫在一起,讓本地華人原來平淡的生活,變得豐富且多姿采。最為人熟悉的是每年的新春慶祝會,這已成為外國朋友了解中國文化的一個重要活動。

他在承傳文化方面更是不遺餘力,除了在百忙中抽時間向年輕一代教授音樂外,亦鼓勵和協助多名本地文化藝術者創立自己的機構,將中國文化教育下一代。

許慈恩於去年年中確診癌症,於1月15日,在家人的陪伴下息勞,安祥回到天父的懷抱,享年66歲。

許慈恩先生,是波特蘭華人社區的領袖和文化先鋒,他突然的離去,對家人,對親朋,對社區,都是一個沉痛打擊,但他為社區多年來無私奉獻的精神,永遠長存!

他生前最喜爱的說話:Life is like a piano. What you get out of it depends on how you play it. – Tom Lehrer (生命就如一台鋼琴,你活得如何就要看你如何彈奏)

許慈恩先生一生所彈奏的,是一個高潮迭起的精彩樂章!

許先生家人決定透過波特蘭文藝中心,成立許慈恩紀念獎學金基金,以延續許先生承傳文化的精神,部份收到的帛金將撥作成立獎學金的始創資金。

許慈恩先生的葬禮將於2022年1月22日(星期六)上午11時,在林肯墓園舉行葬禮。

參加葬禮的親朋請於10時45分前到達林肯墓園大樓前的停車場等候, 然後一起列隊開車到墓地進行儀式, 全程戶外舉行。