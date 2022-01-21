永遠懷念的許慈恩社長



許慈恩，1955年6月8日生於香港一個基督徒家庭，一生忠心事奉神，熱愛音樂。1982年與張淑儀結成夫婦，1994年移民美國落戶波特蘭市，育有兩名子女，女兒沛琪和兒子沛樂。

許慈恩在香港浸會大學攻讀音樂學士學位，主修管風琴，期間積極參予當地學界音樂活動，擔當多個合唱團指揮，1981年畢業後，全心投入音樂教育工作。

1994年移民波特蘭後，在砵崙華人宣道會繼續他的音樂事奉，並於1996 年取得西方神學院教會音樂碩士學位。1997年創立波特蘭新聞，2000年創立波特蘭文藝中心，透過這兩家公司，竭盡全力在本地推動中華文化，更成為本地政府與華人社區的橋樑。他又將波特蘭華人社區聯繫在一起，讓本地華人原來平淡的生活，變得豐富且多姿采。最為人熟悉的是每年的新春慶祝會，這已成為外國朋友了解中國文化的一個重要活動。

他在承傳文化方面更是不遺餘力，除了在百忙中抽時間向年輕一代教授音樂外，亦鼓勵和協助多名本地文化藝術者創立自己的機構，將中國文化教育下一代。

許慈恩於去年年中確診癌症，於1月15日，在家人的陪伴下息勞，安祥回到天父的懷抱，享年66歲。

許慈恩先生，是波特蘭華人社區的領袖和文化先鋒，他突然的離去，對家人，對親朋，對社區，都是一個沉痛打擊，但他為社區多年來無私奉獻的精神，永遠長存！

他生前最喜爱的說話：Life is like a piano. What you get out of it depends on how you play it. – Tom Lehrer （生命就如一台鋼琴，你活得如何就要看你如何彈奏）

許慈恩先生一生所彈奏的，是一個高潮迭起的精彩樂章！

許先生家人決定透過波特蘭文藝中心，成立許慈恩紀念獎學金基金，以延續許先生承傳文化的精神，部份收到的帛金將撥作成立獎學金的始創資金。

許慈恩先生的葬禮將於2022年1月22日（星期六）上午11時，在林肯墓園舉行葬禮。

參加葬禮的親朋請於10時45分前到達林肯墓園大樓前的停車場等候, 然後一起列隊開車到墓地進行儀式, 全程戶外舉行。