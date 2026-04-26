水獺攻擊幼童 港口管理方賠償35萬美元了事

（本報綜述）美國華盛頓州一宗震驚社區的水獺襲擊幼童事件，近日達成和解。布雷默頓港（Port of Bremerton）同意向受害家庭支付35萬美元賠償金，但雙方均未承認法律責任，並將事件定性為「不幸的意外」。

事件發生於2024年9月12日上午約9時30分，地點位於布雷默頓碼頭。當時，一名年僅2歲的女童與母親在碼頭散步，突然遭一隻河水獺攻擊。根據華盛頓州魚類與野生動物局通報，該水獺當場將幼童拖入水中。

幼童母親隨即將孩子從水中救起，但在過程中，水獺再次發動攻擊並咬傷她的手臂。更令人震驚的是，即使母女開始撤離碼頭，該動物仍持續追擊並攻擊，顯示出異常強烈的攻擊性。

最終，幼童在事件中頭部、臉部及腿部均出現多處抓傷與咬傷，需接受醫療處理。由於動物攻擊風險，母女二人事後均被迫接種狂犬病疫苗，以防潛在感染。

根據家庭於2025年7月提出的訴訟文件，事發時一家人長期居住於碼頭上的帆船，屬於該港口的租戶。訴狀指出，港口方面未能妥善維護監控設備，儘管租戶每月繳納相關服務費，但部分安全攝影機在事發時並未正常運作。

原告律師亦指出，在事件發生前，港口管理方已多次接獲關於該區水獺具有「攻擊性」的投訴，但未採取足夠措施防範，未能有效保障居民安全。

對此，布雷默頓港首席執行官表示，和解協議「明確屬於針對爭議與不確定性所作的折衷」，並強調雙方均未承認過失。他指出：「這是一宗非常不幸的意外，我們對這個家庭的遭遇深感同情，很難想像他們經歷了什麼。」

羅斯林同時呼籲，民眾在碼頭或任何人與野生動物共存的環境中活動時，應提高警覺並注意周遭情況，因野生動物在接近人類時行為可能難以預測。港口方面表示，一旦發生野生動物相關事件，將「立即」通報華盛頓州魚類與野生動物局處理。