氣候變暖：波特蘭出現史上最暖12月

（本報綜述）波特蘭剛剛經歷了有紀錄以來最溫暖的12月。根據氣象資料，2025年12月在波特蘭國際機場測得的平均氣溫，比正常值高出將近6華氏度，刷新75年前創下的歷史紀錄。

依據國家氣象服務中心數據，波特蘭一般12月的平均氣溫約為41.6華氏度，白天高溫約47度、夜間低溫約36度。但在2025年12月，氣溫降至30多度的天數僅約12天，整月平均最低溫約42度，平均最高溫接近53度，月平均氣溫達到47.4度，成為官方測量以來最暖的12月。

氣象紀錄顯示，波特蘭歷來最暖的5個12月依序為：2025年（47.4度）、1950年（46.4度）、2023年（46.1度）、2024年（44.9度）以及1973年（44.7度）。

不只12月偏暖，2025年全年平均溫度同樣名列高溫榜前段。數據顯示，2025年與2024年並列波特蘭史上第2暖的一年，全年平均氣溫皆為56.8華氏度；接下來依序為2023年（56.6度）、2021年與2016年（均為56.5度）。目前仍保持「最暖一年」紀錄的，則是2015年，全年平均氣溫達57.4度。

專家指出，波特蘭的高溫趨勢與全球暖化現象一致。國際通訊社日前也指出，2025年可能成為全球史上第2或第3熱的一年，而2024年仍是地球有紀錄以來最熱的一年。

不過，對期待雪季的民眾而言，仍不必過早放棄希望。季節性氣候預測顯示，今年1月至3月，波特蘭及華盛頓州部分地區，可能出現低於平均值的氣溫。氣象專家指出，這與「拉尼娜現象」有關，雖然強度偏弱，但仍可能為2026年的冬季帶來較冷天氣。