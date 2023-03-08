民宿短租預訂平台Airbnb新騙局針對新屋主

（綜合報導）俄勒岡州的Airbnb的屋主要留意，一個利用Airbnb出租屋的新騙局多次出現在本市。

一名出租屋的屋主瑪麗莎日前收到一名好心人透過臉書的提醒，說看到她的出租屋被掛牌出售。於是瑪麗莎上網搜尋，結果發現她的房屋被放在“For Sale By Owner”網站上出售，售價是實際房價的一半，廣告上說明，只售予首次置業人士，並且要現金交易。

瑪麗莎非常害怕，從沒想過拿房屋作短期出租會造成一個騙局，也不知道是誰將她的房屋出售。

僥倖的是，負責管理該物業的經理也注意到最近的Airbnb房客有可疑。經理說，見到客人出現，她沒有任何行李，入屋不久，就有人進來，在翻查監控錄像後，經歷發現那位『租客』原來在冒充房地產經紀，買家一個接一個到來看房子。遇到願意付訂金的買家，騙子就成功騙走金錢。

原來，通知瑪麗莎的好心人，其朋友也遭到同一名騙子將他的房屋出售。

物業經理表示，必須要阻止騙子這做法，不能讓他們繼續騙取市民辛勤工作賺回來的現金。

Airbnb的發言人被問到這情況時指出，這是非常罕見的情況，並表示已暫停了該名客人（騙子）的賬戶，和繼續進行調查。

波特蘭警察局PPB表示，他們已經收到有關此類詐騙的各種報告，但未有想到這詐騙手法極為普遍。

警方表示，一班來自紐約的騙子正在多個州進行類似的欺詐行為。而聯邦貿易委員會有報告稱，去年有183起與“Airbnb”和““假冒屋主”有關的投訴。然而，並非所有這些都是同一個騙局，大約一半與這宗案件相類似。

警方表示，他們在Craigslist上也看到波特蘭區有相關的騙局。警方提醒新購房者，有幾種保護自己的方法：確保不要向個人賣家開出個人支票，一定要透過專業產權公司或代理人。當房屋狀況良好並且掛牌價格遠低於周圍房屋的市場價值時，這是一個重要的危險信號。也建議Airbnb房東保持警惕，並定期在線查看他們的房產是否在For Sale By Owner、Redfin或Zillow等網站上以欺詐方式出售。