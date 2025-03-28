比氟頓連續多日驚現美洲獅

（本報綜述）近日比氟頓市（Beaverton）接連傳出美洲獅目擊事件，引發當地居民關注與不安。根據華盛頓縣警長辦公室（Washington）表示，首起目擊事件發生於3月18日凌晨1時45分，一隻美洲獅出現在Cedar Hills社區一戶人家的後院，距離熱門商圈Cedar Hills Crossing僅約0.2英里。

第二起目擊則發生於隔日，地點距首案約一英里。副警長大衛·休伊指出：「今日我們接獲通報，美洲獅出現在西南Foothill Drive街的13,000街區附近，兩次出沒地點在地圖上相距不遠。」

俄勒岡州魚類與野生動物局發言人貝絲·奎利安表示，美洲獅在俄勒岡的城市地區出現並不罕見，「這裡本就是美洲獅棲息地，牠們偶爾會穿越市區，尤其在清晨與黃昏活動頻繁，夜間更常被攝影機拍到。」

雖然美洲獅通常對人類保持警戒，不容易目擊，但野生動物局仍提醒民眾遵守以下安全守則，防範潛在風險：

住家安全建議：

熟悉社區環境，留意野生動物常經之處或鹿群聚集地；

白天遛狗並使用牽繩，清晨與黃昏應將寵物留在室內；

餵食寵物應在室內進行，晚上為寵物提供庇護空間；

使用防動物垃圾桶，不要將垃圾隨意放在室外；

清除房屋周邊濃密灌木，於通道設置感應燈；

勿餵野生動物，以免吸引美洲獅靠近；

若有農園或畜牧，應設置防鹿網、照明與圍欄，夜間將牲畜移入棚舍。

遭遇美洲獅應對方式：

保持冷靜，切勿奔跑，因奔跑可能引發牠追擊；

聲音提高，堅定地說話；

與美洲獅保持眼神接觸；

將孩子抱起，但避免彎腰或轉身；

緩慢後退，若牠顯得具攻擊性或不願離開，可舉起雙手並鼓掌讓自己看起來更龐大；

若遭攻擊，應奮力反擊，使用石頭、棍棒、防熊噴霧或任何可用物品自保。

截至目前，尚未傳出人員受傷事件，當地居民被提醒若目擊美洲獅，應立即通報野生動物局或當地警方。警方與野生動物局呼籲民眾提高警覺，但無須過度恐慌。