比氟頓女子涉嫌為毒販洗錢420萬美元受審

（本報綜述）聯邦檢察官辦公室日前宣布，居住在俄勒岡州比氟頓的危地馬拉籍女子布蘭達·奧蘭特斯（Brenda Orantes，40歲）已在聯邦法院認罪，承認參與替毒品販運組織洗錢，涉案金額超過420萬美元。

根據法院文件，奧蘭特斯在沒有合法身分的情況下於美國經營名為「La Popular」的匯款服務公司，分店遍及俄勒岡州的Hillsboro、比氟頓、Woodburn、Odell與Canby，以及華盛頓州溫哥華。

檢方指出，從2024年8月到11月，這些店面向墨西哥多地轉帳超過420萬美元，資金來源被認為是毒品販運所得。期間，奧蘭特斯與同夥還接受約5萬美元現金洗錢，並從中抽取10%的佣金。她在操作時使用虛假匯款人資料，將大額資金分拆成多筆小額轉帳，並透過不同分店匯出，以掩飾資金來源。

2025年4月16日，聯邦調查局（FBI）持搜查令突擊奧蘭特斯位於比佛頓的住家及三間店面，當場查獲現金31萬6,000多美元、一輛2021年凱迪拉克Escalade休旅車、名貴珠寶與高端服飾。

同年5月13日，波特蘭聯邦大陪審團以23項罪名起訴奧蘭特斯，包括洗錢、共謀洗錢、未申報大額現金交易與未提交可疑活動報告等。

奧蘭特斯現已承認一項「共謀洗錢罪」，並同意沒收其比佛頓住宅及所有涉案財產。她將於2026年1月21日在聯邦地方法院宣判，最高可判處20年監禁、罰款50萬美元及3年監督釋放期。

檢方表示，這起案件凸顯毒品販運組織如何利用合法商業外衣轉移資金，也反映執法部門持續打擊跨國洗錢網絡的決心。