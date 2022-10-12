比弗頓市年度多元藝術展開幕 李鐵畫作獲「最高人氣獎」

（本報記者王星報道）由比弗頓市政府主辦的年度多元藝術展，9月6日在該市Patricia Reser 藝術中心開幕。華裔藝術家李鐵、陸天樞繪畫作品入選展出。其中，李鐵的人物畫《雪蓮》獲本屆藝術展「最高人氣獎」。

比弗頓市年度多元藝術展，由1983年開辦以來，每年定期對本地藝術家創作的繪畫、雕塑、陶藝、攝影等作品進行匯集、遴選，集中展示、評獎和售賣，形成了常態化藝術展覽模式，是當地最具影響力的一項藝術活動。

今年，比弗頓市政府與新落成的Patricia Reser藝術中心合作，將年度藝術展落戶於該中心，在展覽硬體上華麗升級，使年度展更具時尚氣息。本次展覽共有49位藝術家69幅作品參加展出。

多年來，藝術展以「聚焦年輕、新興、職業、中期和成熟藝術家作品」為主旨，注重區域內藝術人才與作品的發現與獎勵，實行專家評審與觀眾投票相結合的評選機制，從藝術性與社會性兩方面予以客觀、中肯的評價。在此基礎上，表彰鼓勵，推陳出新，不斷促進人才和創作的脫穎而出，實現藝術創新和發展。本次展覽通過專家評審與觀眾投票兩個管道，分別選出了不同獎項，華人藝術家李鐵參展的兩幅作品之一《雪蓮》，在展覽開幕次日投票截止當晚以千票的優勢，獲得觀眾選擇的「最高人氣獎」。

李鐵早年就讀於中國繪畫藝術最高學府。上世紀八十年代來美後，繼於聖地亞哥州立大學藝術與設計學院深造並獲繪畫碩士學位。現為俄勒岡中國藝術家協會主席。在繪畫上，李鐵擅長於油畫、水彩、素描及現代派等多種繪畫形式，並具有一定造詣。以中西相融的繪畫手法，表現去國離鄉的心緒和情懷，富有藝術蘊意和張力。其創作頗豐，並屢獲獎項。今年以來，李鐵先後參加了尤金白蓮花畫展、日本第15屆國際書畫大獎展並獲「中日書畫獎」、奧斯威戈湖藝術節並獲「藍帶獎」和「最佳成就獎」、俄勒岡中國藝術家協會年展和「蘭蘇園」繪畫展及Local-14藝術展等。

本屆參展的另一名華人藝術家陸天樞，系從事三十多年的藥劑師，繪畫為其業餘孜孜以求的樂趣與夢想。本次送展的作品《比蒼白更白》，創作思路源於一首動人心弦的經典歌曲，經過對歌曲詞意的深入解析與把握，提煉和描繪了在羅馬維斯塔灶神被判死刑後16位少女不同的神情和形態；另一幅畫作《赤壁懷古》則以哥倫比亞河谷為背景，藉以表達蘇軾「大江東去」的恢弘氣勢。顯然，陸天樞的兩幅作品都融合了中國元素，在西畫表現形式上摻入國畫技法加以渲染烘托，達到豐富的藝術表現效果。

據悉，本次多元年度展，自本月6日開幕至18日閉幕。

李鐵和獲獎作品《雪蓮》

李鐵參展作品《向日葵》

陸天樞和參展作品《比蒼白更白》

陸天樞參展作品《赤壁懷古》

陸天樞參展作品《赤壁懷古》