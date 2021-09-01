比去年預測提前一年 社安金預計 于2033年耗盡

（綜合報導）美國政府周二公布的一份年度報告顯示，大多數美國人退休後所依賴的社會保障信托基金

在12年後耗盡資金，比此前預期的提前一年。新冠疫情加劇了這前景，還可能導致退休金減少，並增加老年人的醫療成本。

財政部負責監管兩個社會保障基金：老年和遺屬保險和殘疾保險信託基金。官員們表示，老年和遺屬信託基金現在能夠支付預定福利至2033年，比去年估算的時間提前了一年。據估計，殘疾保險基金將能夠提供資金到2057年，這比2020年發布的預測提前了8年。

盡管這兩個基金在法律上是獨立的，但財政部表示，這兩個基金合併後能夠在2034年之前按時支付預定的福利。

政府高級官員在週二的新聞發布會上說，2020年退休年齡美國人的死亡人數因新冠疫情激增，這使社保項目的成本低於預期。然而，由於疫情使很多人選擇提前退休，並導致美國勞動力規模縮減，美國最重要的兩項安全保障計劃——社會保障（Social Security）和醫療保險（Medicare）的財務前景在過去一年中惡化。

與去年預測的一樣，聯邦醫療保險的醫院保險基金將會在2026年枯竭。屆時，醫生、醫院和療養院將無法從醫療保險中獲得全部福利，而患者可能要承受保險範圍的削減。

財政部在週二公佈的材料中表示，“這兩個項目的資金都受到了疫情和2020年經濟衰退的嚴重影響。”就業、利率、收入和GDP大幅下降，以及未來幾年死亡率上升等的綜合效應，“都將對這些計劃的前景産生重大影響”。

根據社會保障和醫療保險項目受託人週二發布的一份報告，聯邦政府預計，美國2021年的死亡率將比大流行前的正常水準上升15%，直到2023年才恢複。

在過去兩年裏，退休金項目開始動用儲備的基金，以便向退休人員支付承諾的所有福利。現在，每月支付給退休人員的社保費用已經超過了該項目從美國員工那裏獲得的收入。預計很快就會持續出現赤字，該項目的儲備基金將在2033年左右耗盡。

如國會到那時還不採取行動，社會保障法將全面削減退休人員20%的福利。對於那些已經開始使用退休金項目，並且通常沒有其他收入來源的人來說，20%的削減可能是災難性的，並有可能使許多美國人陷入貧困。

社會保障長期以來一直面臨著一個簡單的數學問題：由於每天都有數千名嬰兒潮一代退休，進入勞動力市場的年輕人數量不足以抵消這個差額。更糟糕的是，美國人的預期壽命在增加，出生率卻在下降。

根據人口普查局的數據，到2035年，65歲及以上的美國人將從目前的5400萬增加到7900萬以上。與此同時，美國疾病控制與預防中心今年5月表示，去年美國的出生人數比2019年下降了4%，是2014年以來平均每年下降2%的兩倍。

美國疾病控制與預防中心說，美國的出生率現在非常低，“低於更替水準”，這意味著每天死亡的人比出生的人多。