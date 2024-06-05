比佛頓女子使用「強生牌爽身粉」患皮膚癌 獲賠2.6億

(本報綜述)比佛頓（Beaverton）一女子在起訴強生公司(Johnson & Johnson)後獲得了2.6億美元的賠償金，她聲稱該公司的產品「直接導致」了她患癌。

49歲女子李慶(Kyung Lee)在2023年8月被診斷出患有間皮瘤（mesothelioma）。她認為，長期使用強生公司的產品導致患病。李的律師本亞當斯表示：「多年來，李和她的家人一直使用強生公司的嬰兒爽身粉，完全沒有想到會導致絕症。今天，李女士能夠得到正義，並在她離世後為她的家人提供保障。

波特蘭的陪審團認定，由於強生公司的「有缺陷」的產品，如含石英的強生嬰兒爽身粉，致使李患病，因此強生公司對李患癌負有「直接責任」。在審判期間，陪審團聽取了證詞並查看了該產品的原料滑石粉的檢測結果，檢測發現其中含有石棉。不過，該款產品直到近年才下架。

裁決結果顯示，陪審團判決強生公司賠償原告6,000萬美元，懲罰性賠償金2億美元。對法院的裁決，強生公司的全球訴訟副總裁埃里克·哈斯發表了以下聲明：「我們將立即提起上訴，並確信裁決將被推翻，就像大多數沒有法律或科學依據的異常裁決一樣。」