毒品活動猖獗 北區一廉租公寓住戶被臨時清退

（本報綜述）聖誕節前夕，北波特蘭肯頓社區（Kenton）一處低收入過渡性住宅突遭清空，數十名住戶連同寵物被迫暫時離家，引發居民不滿與擔憂。這處名為阿蓋爾公寓（Argyle Apartments）的住宅共有71個單位，許多住戶表示，這裡是他們走出無家可歸生活的重要第一步。

根據電視台KOIN報道，公寓業主過渡計劃組織Transition Projects日前向住戶發出通知信，要求他們在72小時內全部撤離，且至少要到下周五才能返回。通知指出，因發現與毒品相關的活動，必須對整個社區進行深度清潔，以保障住戶健康與安全。

部分住戶表示，突如其來的安排讓人措手不及。住戶尼爾·克羅斯說，他帶走了大部分家當，但自己沒有車，只能把物品全部塞進汽車旅館房間，生活空間變得擁擠而混亂。他原本期待孩子七年來首次到訪，卻因此被迫取消。

另一名住戶羅恩·羅斯林表示，家人擔心他可能接觸到毒品殘留，要求他不要前往共度假期，讓他感到十分失落。還有住戶麥可·傑明指出，由於行動不便，平日仰賴居家照護人員協助，但照護公司需先評估汽車旅館環境，短期內無法提供服務，對他的生活造成重大影響。

過渡計劃組織表示，已向住戶提供汽車旅館住宿憑證，並承諾承擔臨時安置期間的住宿、交通及搬運費用。不過，多名住戶指出，實際負擔仍然不小。沒有車的住戶需自掏腰包租車搬運物品，而汽車旅館缺乏廚房設備，也增加了即食食品開銷。

此外，一些正在戒癮的住戶擔心，汽車旅館的環境可能成為復發誘因。克羅斯形容，這樣的安排讓人感覺努力重建生活的進程被迫倒退，對維持穩定與自律並不友善。

業主強調，公寓住戶的安全始終是首要考量，此次臨時撤離是為了確保所有人能在安全、健康的環境中居住。但對許多居民而言，在聖誕節前夕突然失去家園，即使只是暫時，也已對生活與情感造成沉重衝擊。