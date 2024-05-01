歷史巨變! 大麻恐將被改列為「低風險藥物」

(綜合報道)近日有媒體爆料，美國藥物管制局將推動把大麻改列為較低風險藥物，從目前的第一類受管製藥物，改列為較低風險的第三類。此舉將是50多年來毒品政策影響最大的歷史性轉變，將在全國產生連鎖效應。

據報道，美國緝毒局提議將認可大麻的醫療用途，並認定大麻比一些極危險藥物被濫用的可能性低，但不會讓娛樂用途的大麻完全合法化。

如果將大麻從一級毒品改列為三級藥品，則會與K他命（ketamine）和同化類固醇（anabolic steroids）同一等級。三級藥品仍受法規管制約束，未經許可出售仍可能面臨刑事起訴。

美國總統拜登在2022年10月就曾呼籲重新檢討大麻毒品分級，同時簽署行政命令，赦免曾因持有大麻而觸犯聯邦法律的數千名民眾，也呼籲各州州長和地方首長採行類似措施 ，邁向大麻除罪化。拜登去年12月表示，服用和持有大麻的犯罪紀錄，對就業、住房、教育機會帶來不必要障礙，對待大麻的錯誤方式，使得許多人生活被顛覆。今年是美國選舉年，放寬大麻的宣布可能有助於提高拜登支持率，吸引年輕選民。

蓋洛普去年秋天一項民調發現，高達70%成年人支持大麻合法化，比2000年30%高出2倍以上。隨著全美民眾，特別是年輕選民，對大麻接受度和除罪化呼聲越來越高，拜登和兩黨主要議員一直推動美國緝毒局採取行動。

部分人士持懷疑態度，認為美國緝毒局不應改變政策，否則會產生有害副作用。美國緝毒局前副局長萊裡（Jack Riley）對這項提議表示擔憂，他認為大麻是一種「入門藥物」，可能導致吸食者進一步使用其他藥物。

美國聯邦政府自1970年將大麻列為一級毒品，代表沒有醫療用途，並有很高的濫用可能，且在聯邦禁止販運法律規定下，觸犯者會被判重刑。

近年來，美國聯邦政府毒品政策並無太大變化，然而全美現在已有38個州將醫用大麻合法化，另有24個州將娛樂用大麻合法化。俄勒岡州已將大麻使用完全合法化，用於娛樂和醫療目的。任何21歲或以上的人都可以在該州購買、擁有和使用大麻。

這項新規一旦通過，將推動大麻產業快速成長，估計創造300億美元的價值。