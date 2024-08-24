業主銀行帳戶被竊數十萬 致本地23家賽百味閉店

(本報綜述)近日，因銀行帳戶遭駭客入侵，俄勒岡州和西南華盛頓州的23家賽百味（Subway）門市被迫關閉。這些門市由獨立特許經營商老闆安·貝爾擁有，從本德（Bend）到溫哥華（Vancouver）的多家分店均在此次事件中受到影響。

據業主貝爾透露，事情的起因是她的銀行帳戶被駭客入侵，導致數十萬美元的損失。儘管她將這一事件報告為欺詐行為，但由於該損失未被聯邦存款保險公司（FDIC）覆蓋，貝爾未能追回損失的資金。

「我曾以為自己能夠處理好這一切，我以為我能夠挺過去，我以為那些錢最終會回來，」貝爾在接受採訪時說道。「為了維持經營，我從其他地方借了錢，試圖維持公司的運作。回顧過去，我最關心的一直是支付員工工資，確保員工得到報酬。因此，其他供應商的帳單就暫時擱置了。現在回想起來，也許我應該更均衡地分配資金。

8月9日，賽百味公司關閉了這些門市，並終止了貝爾的所有權。賽百味發言人在聲明中確認了23家門市的關閉，並表示公司正在迅速採取行動，以便重新開業。

在店鋪突然關閉的背景下，貝爾強調，她現在的主要任務是確保所有員工都能拿到他們的最後一張薪水支票。 「我的員工，他們的感受就是他們的現實，我完全理解他們可能無法從我的角度看待這一切，」貝爾說。「但我希望他們知道，每個人都會得到應有的報酬，這是我們的主要關切。」