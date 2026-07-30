林肯雕像明年重返波特蘭 底座變矮引發爭議

（本報綜述）被示威者推倒近7年後，美國前總統亞伯拉罕·林肯的雕像預計於2027年重返波特蘭南公園街區。不過，市府計劃將雕像安放在重新設計的較低底座上，希望讓雕像「更貼近公眾」，這項安排引發部分居民反對。

包括哥倫比亞運動服飾公司行政總裁蒂姆·博伊爾及商人喬丹·施尼策在內的43名波特蘭居民，上月聯名致函市長基思·威爾森，要求市府恢復雕像原有的較高底座。

反對新設計的人士認為，雕像既然要修復，就應恢復原貌。將林肯安放在較低位置，帶有貶低這位歷史人物的象徵意義，也不符合紀念雕像原本的莊重性。

市府則表示，較低底座可以讓公眾更貼近雕像，也反映現代社會對歷史人物更複雜的看法。林肯雖因領導南北戰爭及發布《解放奴隸宣言》而受到紀念，但他的原住民政策也長期受到批評，因此完全恢復原貌並不代表中立。

這座雕像於2020年10月11日，在一場「原住民日憤怒行動」示威中被推倒。示威者當時批評林肯批准處決38名達科他族男子，這也是美國歷史上單日規模最大的集體處決。

支持恢復原貌的人士指出，波特蘭另一座知名地標湯普森麋鹿噴泉也曾在2020年示威中受損。市府原本打算使用新底座，但在民眾反對後，最終按照歷史原貌恢復，因此林肯雕像也應採取相同方式。

波特蘭市府計劃於9月8日在波特蘭藝術博物館舉行公開討論會，讓居民查看設計圖並提出意見。按照目前安排，修復後的林肯雕像將於2027年重新安放在南公園街區。