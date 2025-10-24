東南區深夜再傳槍案　男子人行道上喪命

（本報綜述）波特蘭警方日前證實，一名男子於10月18日週六深夜在東南Sellwood–Moreland社區遭槍擊身亡。兇嫌仍在逃，案件已由兇殺組接手偵辦。這起命案發生在「不要國王」（No Kings）大型示威剛結束的數小時後，讓不少居民感到震驚與不安。

警方表示，當晚約10時05分接獲多起報案，稱東南17街與Harold街一帶傳出槍聲。警員趕抵現場，在人行道上發現一名男子倒地，現場救護人員確認已身亡。行凶者在警方抵達前逃離現場，目前尚未有人被捕。

案發當晚，附近居民加布里爾回憶，當時他正在屋內，突然聽到「大約十二到十五聲槍響」。他走出門查看，見鄰居們神情驚恐，指向人行道方向，「我順著看過去，就看到那個人倒在那裡。」

蒂爾尼說，整起事件讓他「情緒很難平復」，回家後與妻子「獨自處理這種震驚的心情」。他指出，該地區平時雖偶有爭執，但整體「一向安靜、平和」。

另一名居民菲爾古斯則表示，他當時已上床休息，「聽到至少五聲小爆響，聽起來確實像是槍聲。」他第一時間打電話確認鄰居安危，直到警車抵達時才探頭查看。「整條街都拉起了封鎖線，場面很緊張，」他說，「真的讓人焦慮，這種事根本不應該發生。」

消息傳出後，社交媒體上出現大量留言。部分網友將事件與前一晚的「不要國王」抗議相提並論，質疑警方資源分配問題。有人諷刺說：「在抗議剛結束、警察還在加班時犯案，這對罪犯來說簡直是最佳掩護。」也有民眾對城市治安表達失望，留言寫道：「波特蘭應該改名叫『西北槍擊場』。每天不是毒品過量，就是槍聲。」另一名網友則批評地方政府：「他們拒絕聯邦支援，放任無家可歸者和毒品氾濫，根本不在乎市民安危。」

截至目前，警方尚未公布死者身份，也未排除案件涉及幫派或個人糾紛的可能性。隨著波特蘭近期連續發生多起暴力事件，加上示威活動與聯邦緊張局勢升溫，這起深夜槍擊案再度引發民眾對城市安全與執法效率的質疑。

警方呼籲市民保持警覺，並強調任何相關線索「都可能成為破案關鍵」。波特蘭警察局兇殺組呼籲任何知情民眾提供線索，可電503-823-0479並註明案件編號 25-287065。