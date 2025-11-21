東南區槍擊釀1死3傷 14歲少年遭槍殺

（本報綜述）波特蘭警方表示，東南波特蘭Powellhurst-Gilbert社區一處民宅11月16日清晨發生槍擊案，造成一名14歲少年身亡，另有三人受傷。警方指事件並非隨機攻擊，目前已鎖定部分嫌疑人，但尚未公布姓名。

根據波特蘭警察局消息，遇害少年為馬里克·羅斯科（Marik Roscoe），家屬已接獲通知並要求媒體尊重隱私。驗屍官確認其死因為槍傷致死，屬他殺案件。

警方於清晨6時34分接獲報案，趕抵東南125大道與Division街附近的一處民宅時，發現三名槍傷傷者與另一名輕傷者。員警在現場施予急救，隨後由救護人員將傷者送往醫院，但羅斯科最終仍宣告不治。另有一名17歲男性及一名42歲男性中槍，均無生命危險；19歲男性傷者亦預計可順利恢復。

警方表示，嫌疑人或嫌疑人群已於員警抵達前逃離現場，尚未有人遭逮捕。警方強調，目前線索顯示此案「並非隨機犯案」，涉案人士「彼此認識」。警察局長戴伊（Bob Day）於週二新聞發布會上指出，偵探已鎖定若干嫌疑人，但暫不公布身份。他表示：「看起來彼此之間有所認識……這不是隨機事件，涉案者之間明顯存在某種關聯。」

戴伊也感嘆：「沒有任何言語能減輕這名14歲少年殞命的痛苦。他的生命才剛開始，這份悲傷更加沉重。」

致力於預防槍枝暴力的組織「Ceasefire」已介入，協助受害者及家屬，並評估是否需安排安全住所。該組織指出，青少年返校後，舊有衝突容易重新浮現，有時會延伸至社區，引發暴力升級。警方統計，自2023年以來，波特蘭已有五名18歲以下未成年人死於他殺。