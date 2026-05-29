東南區再爆致命槍案！居民稱「天天聽到槍聲」

（本報綜述）俄勒岡波特蘭東南區Centennial社區週末再度傳出致命槍擊事件，一名男子於清晨中槍，送醫後仍傷重不治。警方表示，目前嫌犯已逃離現場，尚未有人被逮捕，案件仍在持續調查中，也讓當地居民對日益惡化的治安問題感到不安。

警方指出，案發時間為5月24日凌晨約3時許，地點位於東南Stark街14700號路段一帶。警員接獲報案後迅速趕往現場，發現一名男子身受槍傷倒地，隨即由救護人員緊急送往醫院搶救，但最終仍不幸死亡。

警方表示，槍擊發生時嫌犯或多名嫌犯已逃離現場，目前尚未掌握具體身分或作案動機。

根據波特蘭警察局統計，這起案件已是2026年以來全市第7宗兇殺案。雖然整體數字仍低於部分高峰年份，但接連發生的暴力事件，仍讓部分社區居民感到憂心。

事發地所在的Centennial社區，近年來治安問題頻傳。多位居民表示，槍聲在當地已變得相當常見，有人直言「常常會聽到遠處傳來槍聲」，甚至逐漸變成日常的一部分。也有居民指出，當天早上經過案發現場時，看到警方封鎖調查，讓人感到事件離自己非常近，「真的會害怕」。

當地居民還反映，該區除了槍擊事件外，還長期面臨無家可歸者營地、毒品問題與各類犯罪活動交織的困境。尤其是在東南Stark街、148大道以及更往東的162街一帶，被認為是問題較為集中的區域。

有居民提到，附近便利店與部分路段，晚上經常出現可疑人員聚集，讓整體環境顯得緊張且不安全。「晚上真的不太敢出門」，一名住戶表示。

也有人提到，除了人身安全問題，社區還出現不少令人不安的情況，例如街頭混亂行為增加、甚至在住家周邊發現動物屍體等，都讓生活品質受到影響。

不少居民認為，問題的根源不只是治安執法，也涉及心理健康、成癮問題以及無家可歸現象，呼籲市府應該投入更多資源，從多方面著手改善，而不是僅僅在案件發生後才應對。