東北區街頭飆車不斷 附近居民忍無可忍

（本報綜述）波特蘭東北區44大道與Stanton街一帶居民正面臨日益嚴重的街頭飆車「接管」問題。幾乎每週都有車輛在路口進行「甜甜圈式」甩尾，轟鳴聲伴隨濃煙與灰塵，地面佈滿黑色輪胎痕跡，社區安寧受到嚴重干擾。

當地居民安琪拉·葛里爾表示，她與丈夫已在此居住三年，這一問題早已存在。「我很驚訝這麼久沒有人處理，希望不要等到有人受傷才採取行動。」她指出，由於事發往往在夜間，車速極快且揚起灰塵，居民根本看不清楚車牌，報案困難。

不過，夫妻倆也提到，有些車輛特徵鮮明，其中包括一輛黑白皮卡車以及一輛老式黑白無標警車。他們相信若能被更多人注意，或許有助警方追查。

安琪拉強調，她曾多次聯繫波特蘭警方，但情況始終未改善。「我知道他們事務繁多，我們只能不斷舉報，盡到自己的責任。」她同時也向波特蘭交通局提出檢舉，但得到的回覆是因人力短缺，調查可能需要8至12個月甚至更久。她建議當局應研究交通設計，讓車輛無法輕易在路口進行甩尾：「這才是根本解決之道。」

警方則指出，近期已針對非法街頭競速與危險駕駛展開專案行動，並承諾會持續加強。警局發言人凱文·艾倫透露，過去半年警方接獲幾通來自該區的報案，他承認問題普遍存在，並強調「這是全市的重要治安優先事項」。不過，他也坦言本週末暫無新一輪專案行動計劃。

居民們表示理解警方人手不足，但仍對安全隱憂憂心忡忡。史考特·葛里爾說：「我不想等到悲劇發生才有人採取行動。雖然警察忙碌、資源有限，但這是一個大城市，也是我們的家。」

交通局則回應，街頭飆車屬於警方的執法範疇，但居民普遍希望交通與執法單位能合作，共同還給社區安寧。安琪拉最後強調：「我們熱愛這個社區，只希望能讓它變得更安全、更美好。」