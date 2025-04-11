東北區再現神秘「尿瓶」　居民深受其擾

（本報綜述）波特蘭東北區近日再度出現令人匪夷所思的「尿瓶騷擾事件」，一名女住戶本週在自家回收桶中發現多達六瓶疑似尿液的塑膠瓶，與先前本報報導的北區居民亞歷克斯‧范杜因遭遇如出一轍，令整個社區瀰漫不安氣氛。

這名不願具名的居民表示，她早在社區平台「Nextdoor」上讀過相關討論，當時還以為只是個別事件，沒想到自己也成為受害者，「這讓人感到非常不舒服，像是被入侵一樣。我甚至不敢去碰那些東西。」

而早在上週，本報就曾報道，有居民從2023年9月起便多次在自家回收桶中發現一加侖大、裝有尿液的塑膠瓶，每次數量多達六個。這位居民表示，這些瓶子的氣味「一聞就知道」，且因屬生物危害，清運公司拒絕處理，讓他飽受困擾。

更詭異的是，范杜因後來嘗試將回收桶收起，結果嫌疑人轉而將尿瓶投入鄰居的桶內，擾亂行為持續蔓延。他無奈之下裝設監視器，終於在深夜拍到一輛現代車款停靠路邊，駕駛快速將數瓶液體投入桶中後離去，畫面已交由警方作為追查線索。

這次發生在另一戶人家的尿瓶事件，與范杜因的經歷高度相似——相同數量、相似的牛奶瓶容器、同一社區、同樣選擇回收桶而非垃圾桶，令居民懷疑為同一人所為。

范杜因表示，警方曾指出若瓶子被丟入垃圾桶，可能無法構成犯罪，但回收桶則屬違規投放。為取得更清楚的畫面，他正嘗試改變垃圾桶的擺放位置與時間，期望能拍攝到車牌或嫌疑人更明確的特徵。