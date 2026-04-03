李素娟獲州婦女委員會終身成就獎

表彰其多年來無私奉獻社區

（本報訊）前蘭蘇園執行總監 Gloria Lee（李素娟）榮獲俄勒岡州婦女委員會（Oregon Commission for Women）頒發的終身成就獎。頒獎晚宴於3月26日晚在The Reserve 酒莊及高爾夫球場會所舉行，眾多親友到場祝賀。

俄勒岡州婦女委員會自1985年起設立「俄勒岡傑出女性獎」，旨在表彰州內女性的卓越成就，並向其無私奉獻致敬。被提名人須具備模範榜樣特質，能促進女性社會地位提升，積極推動多元與平等價值，並在其專業領域展現卓越領導力與成就。

今年共有四位女性獲獎，其中李素娟獲頒終身成就獎。據了解，她是首位獲此殊榮的華裔女性。

李素娟於1979年與家人移居波特蘭，早年在餐飲服務業任職；2000年出任蘭蘇園首任執行總監。她表示，第一份工作讓她學會了領導的重要課題，而在蘭蘇園的工作更具挑戰，使她深入了解社會服務體系的複雜性，以及如何在不同社區與機構之間協調合作。這段經歷亦培養了她在危機管理、公共關係、靈活應變及建立互惠合作關係方面的能力。

2008年宣布退休後，她並未停下腳步。至2014年，她出任The Giving Tree NW行政總監，致力為低收入群體提供服務，並將大學所學的社會學知識付諸實踐，同時積極為長者發聲，爭取應有權益。

近年她再度表示退休，卻仍投身非營利機構Neighbors Ready，繼續服務社區，協助居民應對各類突發災害。她長年孜孜不倦、無私奉獻，獲此殊榮可謂實至名歸。

李素娟亦為李氏公所及同源會成員，近年積極推動華人社區選民登記與投票工作；近期亦關注無證移民議題，致力向相關群體普及法律權益知識。

談及獲獎，她表示感謝委員會頒發終身成就獎，笑言這也意味著自己走過了不少人生歷程。她感謝多年來親友的支持與陪伴，感谢他们遠道而來共同見證這一重要時刻。

當晚出席嘉賓包括李氏公所主席李素娟、黃氏公所Gloria Wong、同源會Kitty Kong、蘭蘇園總監Elizabeth Nye，以及波特蘭新聞張淑儀等。