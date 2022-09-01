本德Safeway超市發生槍擊案 員工被譽為英雄

（本報綜述 王星編譯）8月28日晚上，俄勒岡州本德市（Bend）發生一起槍擊案，一名男子持槍闖入一家Safeway超市，向正在購物顧客開槍射殺，致2人死亡、2人受傷。嗣後，槍手自殺身亡。目前，尚不知其犯案動機。

經警方調查，確認槍手為當地年僅20歲的米勒，居住在事發購物中心附近的公寓大樓。當晚7時許，槍手持AR-15式步槍進入購物中心停車場就開始開槍，大家驚恐不已。槍手隨後進入Safeway超市，在入口處射殺了一名長者，槍手隨後穿過走道，用步槍掃射，直到超市員工蘇瑞特與他對峙，整個事件不超過四分鐘。

據警方稱，在槍擊事件中遇害的兩人分別為84歲的顧客貝內特和66歲的超市員工蘇瑞特。其中蘇瑞特奮勇奪走兇徒的槍，減低了可能傷亡的人數，29日被警方譽為英雄。

警員在抵達現場時，仍可聽到槍響，沒有與槍手搏火。警方進入Safeway時發現槍手已經死亡，並在旁邊發現一把突擊步槍和一把霰彈槍。

目前警方已取得搜查令，搜查疑犯的住所，該案仍在調查中。警方要求任何知情人士與他們聯繫。

事發後，俄勒岡州民選官員紛紛表示，要修法嚴加管制槍械；國會參議員魏登(Ron Wyden)說，又一起大型槍擊案，又有幾個痛失親人的家庭，美國絕不能再裝作若無其事。