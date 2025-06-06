本德警方逮捕揚言持槍恐襲男子　

（本報綜述）本德市（Bend）警方表示，一名男子疑似策劃大規模槍擊行動，在家屬警覺通報下，警方迅速展開行動，於5月30日將其逮捕，成功阻止潛在危機發生。此案也讓人聯想到2022年曾震撼本德社區的Safeway超市致命槍擊案，社區安全再度引起高度關注。

本德警方指出，36歲的男子內森尼爾‧本傑明‧萊特（Nathaniel Benjamin Wright）因與家人發生爭執後，透露出將進行大規模槍擊的意圖。家屬察覺情況嚴重，隨即通報警方。警方趕到男子住處，派出無人機監控現場動態。

警方表示，無人機畫面顯示萊特身穿防彈背心、手持AR-15型步槍走出家門，準備駕車離開。就在他試圖開車離開的瞬間，警員立刻上前攔截，持槍命令他下車並將其當場逮捕。警方目前並未透露萊特的具體目標，也未說明他與家人間的爭執細節。

警方強調，這起事件之所以能夠在尚未釀成悲劇之前即時化解，完全仰賴家人的警覺與主動報警，讓警方能迅速應對，防患於未然。

這起事件也勾起本地居民對2022年本德Safeway超市槍擊案的記憶。當時，一名槍手闖入位於本德東區購物中心的Safeway超市，持AR-15型步槍無差別開火，造成包括槍手本人在內三人死亡，多人受傷。根據目擊者描述，槍手穿過每一條走道「掃射」，現場混亂驚恐。當時也有民眾與店員協力引導顧客從庫房後門逃生，避免更大傷亡。

自該案後，本德警方對涉及武器的潛在威脅格外重視。警方表示，此次事件再次顯示家庭與社區在預防暴力中的關鍵角色。「若家屬沒有通報，這起事件可能會有完全不同的結局。」警方指出。

目前，萊特已被拘留，等待檢方進一步調查與可能起訴。警方尚未公布是否將對其進行精神評估。

本德警方呼籲民眾，若身邊親友出現不尋常的極端言論或行為，尤其涉及暴力或武器，應立即通報警方或尋求協助，以防止悲劇發生。