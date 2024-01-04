本市飲用水源檢測發現隱孢子蟲

(本報綜述)自2017年以來，在波特蘭主要飲用水源Bull Run的水質檢測中，有檢測到低水平的隱孢子蟲（Cryptosporidium）。最近在12月17日至12月20日期間的監測結果顯示，在樣本中發現了不同量的隱孢子蟲子囊。波特蘭市水務局目前並未對隱孢子蟲進行處理，不過根據飲用水相關規定，該局計劃在2027年9月30日前安裝過濾設施。

儘管檢測到隱孢子蟲，水務局在與公共衛生官員諮詢後表示，目前居民無需採取額外預防措施。

隱孢子蟲是一種寄生蟲，可以引起一種稱為隱孢子蟲症的感染。這種寄生蟲主要存在於感染了動物或人類的腸道中，並透過感染的糞便進入水源或食物中。人類通常是飲用被感染的水或食物而受到感染的。

隱孢子蟲症的症狀包括腹瀉、腹痛、發燒、噁心和嘔吐。這種感染通常是自限性的，即大多數人在數週內自行康復。然而，對於免疫系統較弱的人，例如愛滋病患者、化療病患者或兒童，隱孢子蟲症可能會變得更加嚴重，甚至危及生命。

預防隱孢子蟲感染最有效的方法是確保飲用水和食物的安全。水處理設施和淨水方法可以有效去除或殺滅水中的隱孢子蟲。此外，將水煮沸後再飲用是一種能夠有效殺滅隱孢子蟲的方法。隱孢子蟲的囊（oocyst）在高溫下會被破壞，建議在對水進行煮沸時，將水煮沸持續一段時間，通常是滾沸1到3分鐘。

波特蘭市水務局與各個水務區一道，正積極監控水質情況，並將及時通知公眾和媒體有任何可能對公共衛生構成風險的發展。

有關更多詳情和樣本結果，公眾可訪問portland.gov/water/cryptoresults，或聯繫水質熱線503-823-7525。