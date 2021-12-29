本州首現多重抗藥性超級真菌

（綜合報導）俄勒岡州衛生局週二傍晚宣佈，他們正在調查3宗首次出現在本州，近年近年新興的感染性真菌——耳念珠菌(Candida auris)，這種「超級真菌」具有多重抗藥性。致死率高達30%以上，這種無藥可醫的病菌，更使得疫情雪上加霜。

當本州正全面備戰新冠的Omicron變種之際，卻傳出「超級真菌」可能正悄悄地在社區散播中。今次的3名感染耳念珠菌的患者是來自西林醫院。首宗病例在12月11日發現，患者曾到國外旅遊，17日確診。其餘兩宗則不涉及外遊，但相信是由第一名患者所傳播，兩名感染者均是該院的病人，估計是在院的醫療過程中受到感染，分別於12月23日和12月27日確診。

“耳念珠菌是一種令人擔憂的新興病原體，因為它會導致嚴重感染，尤其是那些有嚴重醫療問題的人，並且可能對在治療中使用的抗真菌藥物產生抗藥性，”醫療保健部門的相關感染項目經理皮爾斯博士說：“幸運的是，這次的感染的患者似乎對現有的治療方法有反應。 儘管如此，我們必須防止感染的傳播。”

西林醫院的感染預防醫學主任喬杜里 說，他們在多方面採取行動，以防止耳念珠菌在西林醫院內傳播。喬杜里指出，西林醫院正在與俄勒岡州衛生局和美國疾控中心合作執行一項嚴格的計劃，實施積極的根除措施，這些措施已證實在其他醫院成功消除念珠菌。其中已採取的措施包括：與醫護理團隊合作，在院內的醫療環境進行頻繁有效的消毒；對感染或確診耳念珠菌的人採取傳播的預防措施；遵守手部清潔程序；當耳念珠菌患者被轉移到另一家醫療機構時，就患者的狀態進行有效的溝通。

除此之外，州衛生局和西林醫院一直在協調，通知早前接收過從西林醫院轉院的醫療機構，並在預期的新冠病例激增的期間，支援西林醫院的患者安全出院。

超級真菌是是一種危險的酵母菌，可能透過血液、傷口及耳部感染，萬一進入大腦就會致命。CDC專家表示，如果在使用插管等醫療設備時，這種類似酵母菌的真菌藉由設備進入患者血液，很可能會致命。所以在剛做完手術，裝了呼吸輔助器、餵食管或中心靜脈導管的人風險比較高。

這種具有多重抗藥性的真菌，首次於2009年在日本被發現，是在東京一位70歲女性的耳道中分離出來的，因此被稱為“耳念珠菌”。由於耳念珠菌引起的感染，對所有三種主要抗真菌藥物都有抵抗力，且在全球越來越多國家都傳出了感染病例，因此，近年來這種新型的超級真菌已成為美國CDC預防感染的重中之重。

據CDC官網的介紹，這種真菌目前已在三十多個國家被發現，由於鑒定耳念珠菌需要專門的實驗室，因此感染可能在其他國家發生，但尚未被鑒定或報告。自2013年至今，美國疾控中心已收到超過1150宗病例報告。