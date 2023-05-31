本州大麻業陷困境  大麻協會呼籲政府更新法律

（本報綜述）大麻在俄勒岡州是一個價值近10億美元的產業，但經過多年的上升軌跡，至今該行業似乎大勢已去。去年本州的大麻銷售額更首次出現下降的情況，從2021年的10億美元以上下降至9.94億美元。本州第三大的大麻連鎖店Chalice Farms 最近更要求麥魯瑪縣政府接管旗下五家子公司。

俄勒岡州大麻協會主席紐鮑爾表示，他預感到Chalice Farms 會出現財務問題——並補充說該公司出現財困已經有一段時間了。

紐鮑爾說：“陳舊的政策、過度的監管和過度的徵稅等問題，已令到很多大麻店陷入經營上困難。目前，俄勒岡州的大麻產業正處於有史以來最脆弱的時期，因為需求跟不上供應。”

紐鮑爾指出，今次已是該行業第二次出現求過於供的問題。第一次出現在2018和2019年，當時的價格跌至最低點。第二次由2021年開始，他說：“這一輪比上一次更糟糕。”

紐鮑爾認為俄勒岡州的大麻業，確實有一個好的開始架構：對銷售許可證，價錢等都沒有限制，無論誰想成為大麻行業的一員，誰都有機會。但可惜的是，問題在聯邦政府不允許跨州貿易、大麻業不能在銀行開戶，以及沒有公平的監管和稅收，這些都阻礙了該行業的發展，甚至導致了大大小小的大麻店面臨倒閉的邊緣。

為了要生存，紐鮑爾說，這情況已逼使一些大麻商戶要增加競爭力，如創造更多高質量的產品。他相信這已令到俄勒岡州的大麻業成為全國最具競爭力的市場。他認為如能跨州運作，將對該行業有利。相信很多店家都樂意在外州銷售他們研製的高質大麻。

紐鮑爾預計，在未來五年内，本州的大麻業將經歷大變動，有很多大麻店要關門，零售店和生產商均會減少，然後市場復甦，隨後不好景再現等循環。

另一個大麻業的大問題，紐鮑爾指出，至今聯邦政府都不承認大麻的合法化，所以大麻業都屬不合法的行業，無法在銀行開設帳戶，這令到大麻業成為只能以現金交易的業務，這就形成了一個重大的公共安全問題。不少店舖經常被打劫，被盜竊。因為賊人都知道該行業全是現金交易，甚至要用現金交稅。店家每星期都要帶上一袋袋的現金到西林的州政府大樓交稅。遇到財困，更不能向正常的借貸公司籌集資金。

紐鮑爾認為，要有改善，必需有立法者明白該行業的難處。他指出，沒有人提到的是，大麻業已為這個州貢獻出數億美元的稅收，並且創造了數以萬計的就業機會，行內人都為了不公平的法例一直在掙扎求存。他說：“我們仍然被視為非法企業，但我們是合法的。”