本州兩大醫療系統OHSU Legacy合併 波特蘭醫療市場再掀變革

（本報綜述）俄勒岡健康與科學大學（OHSU）計劃與處於困境中的Legacy Health合併，此舉將重塑波特蘭市的醫療保健市場。此次合併將在Legacy Health面臨財務困境及其未來的諸多不確定性的情況下進行。

此次合併的目標是將OHSU和Legacy Health的優勢結合起來，以改善波特蘭的醫療保健服務。作為一個州政府資助的公共機構，OHSU在財務穩定性方面比Legacy Health更有優勢。 Legacy Health則是波特蘭最大的醫院連鎖機構。2023財年，該公司遭受了高達1.72億美元的巨額損失，導致其陷入財務困境。

根據經OHSU和Legacy的董事會一致批准的意向書，這次並購“是Legacy成為OHSU的一部分的交易過程的第一步。”另有一位知情人士透露，“OHSU將成為合併後的存續實體”。另據報導，OHSU承諾在十年內向合併實體注資100億美元。至於合併的細節，如Legacy Health的醫院將如何整合到OHSU中，目前尚不清楚。該交易還需要監管機構的批准，審查兩家機構的市場份額，以及合併後的實體是否可能違反反壟斷法。

公開信息顯示，，OHSU擁有約18,000名員工，每年的營業收入約為40億美元，經營著一系列醫院、醫療診所以及醫學和牙科學校。因有州政府的財政支持，OHSU擁有其他當地醫院經營者所不具備的財務儲備。Legacy目前擁有約13,000名員工，在波特蘭大都市地區擁有並經營七家醫院，2023財年的營收為25億美元。這兩家機構和Kaiser Permanente、PeaceHealth以及Providence一起並稱為“五大家族”，共同主導著波特蘭都市區的醫療系統。