本州人口增長快　超出預期



根據最新發布的 2020 年美國人口普查數據，波特蘭都會區、俄勒岡州中部和威拉米特河谷（Willamette Vally)的人口增長主要推動了俄勒岡州過去十年的增長。

先來說一下本州有最多人口的三縣城。麥魯瑪縣是全州人口增加最多的縣，比10年前多出8萬多人，增幅10.9%，人口有815,428人。至於華盛頓縣和卡加瑪士縣，兩縣的人口增長率均比全州最大的麥魯瑪縣為高，分別是華盛頓縣增幅13.3%（600,372人）及卡加瑪士縣增幅12.1%（421,401人）。

俄勒岡州經濟分析辦公室經濟學家萊納指，與舊金山和西雅圖等西海岸主要城市相比，波特蘭都會區的就業市場、生活質量和相對負擔能力，繼續成為吸引民眾遷到俄勒岡州的原要亮點。

然而萊納說，這十年的人口增長有著不相同的情況。先是經歷大衰退之後增長緩慢，隨後六年移居俄勒岡州和波特蘭都會區的人增加，特別是在最後的三年出現人口增長放緩前的一段時間。在疫情大流行的2020 年，俄勒岡州只增加了不到 32,000 名居民，這是過去十年中增長最慢的一次。

至於全州人口增長最大的縣，則是本州旅遊勝地本德（Bend）所在的德舒特縣（Deschutes） ，增幅25.7%，至人口有198,253人。

俄勒岡州就業部East Cascades地區經濟學家倫伯格表示，俄勒岡州中部的宜居性、自然美景和娛樂選擇成為吸引人移居到那裡的主要原因。新來的居民主要是退休人士和注重生活品質而不是就業的年輕專業人士。在這10年內，有越來越多的小型專業公司搬遷到本德，同時不少年25至 35 歲的遠程工作人員也選擇搬到本德地區，可在家輕鬆工作也可隨時到旅遊勝地享受大自然。

倫伯格又指出，本德的經濟在其歷史上經歷了這些重大轉變，從木材小鎮到旅遊業，再到過去十年中更多專業類型的工作大量增長，目前該區的趨勢是會繼續向前發展的。

至於整個州的人口增長，主要是大量民眾遷入威拉米特山谷。在過去十年中，波爾克縣（Polk）的人口增加了 16% 至 87,433，而本頓縣（Benton）增加了 11.2% 至 95,184，萊恩縣（Linn）增加了 10.2% 至 128,610，馬里恩縣（Marion）增加了 9.7% 至 345,920。

波爾克縣議員波普表示，該縣較低的生活成本使其成為在西林工作的政府僱員或需要使用5 號公路通勤者的一個具吸引力的選擇。然而，他表示該縣的土地使用限制建設，在未來幾年，人口增長可能會減緩。

根據 4 月份發布的數據，俄勒岡州的人口從 2010 年到 2020 年增長了 10.6%，有 4,237,256 人。 這比十年前的 383 萬有所增加。俄勒岡州仍然是全美人口第 27 大的州。

俄勒岡州是過去 10 年一直是全國增長速度第 13快的州，但比其他六個西部州（包括猶他州、愛達荷州、內華達州和華盛頓州）的增長速度慢。

然而，俄勒岡州的人口增長速度卻超過了美國整體的7.4%，這是自大蕭條以來最慢的人口增長。 三個州——西弗吉尼亞州、密西西比州和伊利諾伊州——人口下降。 全國超過一半的縣也出現了人口下降。

俄勒岡州和全國各州的立法者將利用人口普查局在周四公佈的數字，重新劃定選舉的政區。 俄勒岡州的人口增長意味著它有資格獲得美國眾議院的第六個席位。

俄勒岡州就業部經濟學家凱勒表示，生育率下降、移民減少以及嬰兒潮一代迅速老齡化導致人口增長和移民放緩。俄勒岡州的死亡人數在 2020 年首次超過出生人數。他預計人口停滯或下降的地區將在未來十年內繼續保持這些趨勢。

凱勒說：“當那些可以工作的人離開時，企業就會因為找不到工人而要關閉。”“隨著企業因找不到工人而關閉，有更多工人離開，甚至因缺乏就業機會而根本不會搬到該社區。我擔心這種趨勢會越來越嚴重，尤其在俄勒岡州和美國其他地區的農村社區。”

由於人口增長，俄勒岡州將獲得第六個國會席位，這是自 1980 年人口普查以來本州的第一個新席位。該席位還將為俄勒岡州提供額外的選舉團投票，為本州 2024 年總統大選提供八張選舉人票。並將獲得數十億美元的聯邦援助。

人口普查官員表示，週四發布的信息符合他們的“高數據質量標準”，但對 2020 年人口普查的準確性仍存在擔憂，因為該數據面臨前所未有的障礙。

今次的人口普查是在新冠疫情期間進行的，並因特朗普政府要在普查中增加公民身份問題，和努力提前結束普查等阻礙，美國人口普查局預計要到明年才會發布有關少計和多計的信息。