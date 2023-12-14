期待白色聖誕節？今年聖誕恐無降雪

(本報綜述)如果您期待今年能在波特蘭過上白雪皚皚的白色聖誕節，那可能要讓您失望了。天氣預報顯示，今年聖誕節期間波特蘭可能迎來豐沛的降雨，而氣溫並不會低到形成降雪。

歷年統計顯示，波特蘭市平均每年只有5吋的降雪，因此在特定的某一天看到降雪的機會並不大。根據國家氣象局提供的一份圖表，波特蘭出現白色聖誕的情況並不多見，僅有2008和2017兩年的聖誕節出現過超1英寸的降雪，另外還有七個年頭，出現過微量的降雪。

國家氣象局稱，想要出現白色聖誕的效果，那麼聖誕節當日的早晨地面上至少要有1英寸或更多的積雪。

俄勒岡州和華盛頓西南部的其他地方也曾出現過白色聖誕。1968年聖誕節當天，Redmond降雪達5.7吋。1916年聖誕節當天，Astoria降雪達3.4吋。1996年聖誕節當天，Pendleton降雪達3吋。1954年聖誕節當天，Vancouver降雪達1吋。

基於過去幾十年的氣象數據，可以計算出各地白色聖誕節發生的機率。經計算，如果您想過一個白色聖誕節，Pendleton是最好的目的地。根據Pendleton機場76年來的氣象數據，有23年的聖誕節當天迎來了降雪，因此Pendleton有30%的機會出現白色聖誕。另一方面，波特蘭在過去79年裡，只出現過7次白色聖誕節，機率只有9％。

俄勒岡州氣象學家拉里·奧尼爾表示:「我們正處於強烈的厄爾尼諾現像中，天氣比正常情況暖了幾度。在厄爾尼諾氣像下，出現雪的機會比正常情況更低。」根據國家氣候數據中心從1991年到2020年的30年間的數據，俄勒岡Cascades山脈在聖誕節看到雪的機率較高。奧尼爾表示，由於當前氣溫和降雨量偏高，想要看雪，只能網高山上爬，「如果你想提高在今年聖誕節看雪，也許你應該考慮往北去或往中部洛基山脈去 」。