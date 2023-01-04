服務華人社區的開路先鋒李麗娟與世長辭

（本報訊）多年來活躍於波特蘭華人社區的美國同源會(C.A.C.A.) 前西北區總裁李麗娟Betty Jean Lee 於2022 年12 月19 日與世長辭，享年88歲。對痛失這位被譽為波特蘭服務華人社區的開路先鋒本和波特蘭華人社區的領袖，社區人士極表婉惜。

李麗娟於1934年3月28日出生在波特蘭。父母親是本市有名的商人，在1940年在荷里活區創建波特蘭東邊首家中國餐館－寶塔（Pagoda），當時極受顧客們的愛戴；後來又開設Chin’s Kitchen餐館，並擁有一支送餐的車隊。期後父親又創立陳氏出入口公司，供應本地中餐館所需的物品。少年時代的Betty Jean每天放學後，就到位於地庫的陳氏出入口公司辦公室幫忙，直到餐館的繁忙時段，她就走上舖面，在餐館協助。

李麗娟在高中時邂逅丈夫，並在1954年結婚，育有三子女，在父親退休後，她跟丈夫接手經營陳氏出入口。期間，李麗娟在自家開設的雜貨店內和波特蘭州立大學內教授廣東菜。在2000年宣佈退休後，陳氏出入口由兒子李國盛接手繼續經營至今。

李麗娟Betty Jean一生都努力為華人謀福利，她成功與Safeway超市合作，在超市內開發中式熟食部門，聘用華人，為華人打造在大企業從事廚房工作的機會，最重要的是，這份工作是可以獲得公司福利，藉以改善華人家庭在此的生活。她更親自為員工們提供食品處理的訓練，幫助不懂英文的華人員工取得食品處理人員證件和酒牌。多年來她在福樂中心義務協助亞裔社群的送餐計劃。她曾任蘭蘇園執行委員會成員和波特蘭中國博物館的導賞員。

早年的波特蘭對華人社區並不公平，Betty Jean曾說過，在60年代，華人要坐巴士，只能坐在後排，華人也是不能買房屋的，所以近年來，她一直積極參予鼓勵華人社區投票選舉的活動。她經常說：我們（華人）自少就被教導要「保持沉默，不可隨便出聲

。但她強調這一定要改變，我們需要發出自己的聲音，讓別人聽到。”

李麗娟在1979年丈夫世後，積極參予同源會和活躍於亞裔社區，致力為所有人和亞裔社區的長者們爭取公民權利。

在疫情之前和疫情期間，李麗娟一直與多種癌症和白血病博鬥，雖然如此，她仍堅持繼續她的社區服務。

美國同源會主席Melanie Chan說：“Betty Jean 是波特蘭華人社區一位的不屈不撓的捍衛者。 作為 C.A.C.A.的成員，她對倡導和維護的熱情和奉獻精神激勵著我們所有人。 認識她是一種榮幸，我們會非常想念她。”

波特蘭同源分會主席兼全國執行副主席應馬麗珍說：“我們會非常懷念李麗娟。她的服務和奉獻精神的榜樣，將永遠激勵我們所有人”。

李麗娟的葬禮於1月6日（星期六）上午10時在River View Chapel舉行，儀式將同步透過視頻https://www.hdezwebcast.com/show/betty-jean-lee-funeral-service與未能親臨現場的親友們一起送別這位老朋友。李麗娟的追思會將在1月8日（星期日）上午10時在蘭蘇園内舉行。

所有紀念李麗娟Betty Jean的捐獻，請捐至同源會獎學金https://cacaportland.com/。