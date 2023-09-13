最新新冠疫苗已FDA獲批

美國食品藥品監督管理局（FDA）已於9月11日星期一批准一種新的COVID疫苗，預計將在一周內開始推出。這款疫苗旨在為美國人提供在涼爽季節來臨之際提供保護。它專門針對XBB.1.5亞變體，並將在整個秋季期間在各家藥店供應。

在大流行高峰期，比弗頓藥店曾為數千人接種COVID疫苗。但這一次情況有所不同，因為政府不再支付疫苗費用，藥店必須自行承擔成本。註冊藥劑師韋德·厄比表示，他們願意提前承擔成本，並希望最終會得到政府或其他相關機構的費用補償，包括疫苗本身的費用以及用於接種的時間成本。

距離上次疫苗調整已經過去一年，人們普遍認為免疫力會隨時間減弱。儘管FDA的決定允許廣泛使用這些更新的疫苗，但疾病控制與預防中心（CDC）將於星期二會議，決定不同群體對接種疫苗的強烈建議程度。

FDA已批准輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)公司的新疫苗，適用於成年人和年齡六個月以上的兒童。五歲以上的大多數人即使以前沒有接種過COVID-19疫苗，也可以接種單劑。

COVID疫苗接種計劃將由政府資助的項目轉向私營部門，這意味著藥店必須提前承擔疫苗費用。拜登政府正在採取措施，幫助無保險和支付能力有限的人們獲得疫苗。厄比補充道：“政府仍在努力確保盡可能多的人都能獲得這種疫苗。”

如果您想了解提供新疫苗的當地藥店信息，請訪問以下網站：https://www.vaccines.gov/。