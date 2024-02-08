最新報告：國人信用卡債務壓力加劇

(本報綜述)聯邦儲備銀行紐約分行2月6日週二發布的最新報告顯示，美國家庭目前背負著創紀錄的信用卡債務，令財務困境進一步加劇，尤其是年輕人和低收入群體面臨的壓力更 為顯著。

截至2023年第四季度，美國家庭總債務增加了2,120億美元，達到了17.5兆美元。而其中信用卡餘額更是飆漲了500億美元，達到了驚人的1.13兆美元。專家指出，通貨膨脹和利率上漲是導致信用卡債務飆升的主要原因，這也使得更多的美國人陷入了償還信用卡餘額的困境。

銀行業資深分析師泰德‧羅斯曼表示：「我們看到越來越多的人長期負債，金額也越來越大。如今，49%的持卡人每個月都持有債務，而2021 年這一比例為39%。」

同時，財務專家警告稱，對於大約三分之二擁有自己房屋和投資股市的美國人而言，他們或許有足夠的儲蓄來應對高通貨膨脹，但對於中低收入租戶等其他群體來說，情況愈發艱難。

受利率上漲影響，信用卡逾期支付率也在過去一年內激增了50%以上。聯邦儲備銀行的報告發現，目前約6.4%的信用卡帳戶已經逾期90天，而2022年底這一比例僅4%。

除了信用卡債務外，抵押貸款餘額也增加了1,120億美元，達到了12.25兆美元。除此之外，其他類型的債務，包括汽車貸款，也在增加，達到了1.61兆美元，而學生貸款餘額則基本上持平，僅增加了20億美元，達到了1.6兆美元。