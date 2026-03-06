最便宜的超市不是沃爾瑪？這家才是！

（本報綜述）根據消費者報告最新調查，全美最便宜的超市其實不是沃爾瑪，而是好市多（Costco）！

這份於2026年2月發布的研究，由消費者報告委託策略資源集團進行。他們在美國六大都會區實地比價，選取常見的食品項目（如肉類、新鮮蔬果、包裝食品等），以沃爾瑪作為基準價格，計算其他連鎖超市的相對貴賤。

結果顯示，好市多平均價格比沃爾瑪低21.4%，大幅領先！不需要會員卡的折扣超市WinCo便宜3.3%也勝過沃爾瑪。

相反，很多大家熟悉的超市反而更貴：Target貴約6%、Safeway貴約9%、Kroger（擁有Fred Meyer）貴近15%、Trader Joe’s和Albertsons貴約25%、Whole Foods更貴高達40%！

這份全國性報告與《俄勒岡人報》上個月在波特蘭地區的調查結果類似。他們比較了8家連鎖超市的20項常見商品（按每盎司單價計算），發現好市多最划算，其次是WinCo，沃爾瑪排第三。好市多比沃爾瑪便宜31%，WinCo便宜7%。

沃爾瑪發言人Tricia Moriarty回應表示，消費者報告沒有提供完整數據，他們無法獨立驗證；她也提到，沃爾瑪的「天天低價」策略在長期來看可能更有優勢，因為其他店的促銷價會影響短期平均。

值得注意的是，好市多需要會員費，並以大包裝為主，適合大家庭或大量採購的人；WinCo則是無會員門檻的平價選擇，在西部地區很受歡迎。

另外，美國顧客滿意度指數（ACSI）上個月調查顯示，Trader Joe’s在顧客滿意度（包括商品選擇、肉類與蔬果品質）登上第一；好市多、Whole Foods和Target也進入前十。

對波特蘭居民來說，好市多在俄勒岡州有13家分店，如果你願意辦會員卡並買大份量，確實能省下不少錢。但如果你不常大量購物，WinCo或Aldi等平價超市也可能是更好選擇。

總之，超市價格因地區、商品組合和購物習慣而異，但這份報告清楚告訴我們：沃爾瑪的「最便宜」地位已經被挑戰，好市多目前穩坐全美最划算寶座！想省錢的你，不妨比比看自家附近的選項喔～