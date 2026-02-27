更多州立公園將收停車費 4月起新增22處

（本報綜述）俄勒岡州公園與遊憩局（OPRD）宣布，自2026年3月30日起，將在全州另外22座日間使用公園實施停車收費，不再豁免日間停車費用。這意味著需要購買日間停車證的州立公園數量將進一步增加。

目前日間停車證費用為州內居民10美元、外州訪客12美元，購買當天可在任一俄勒岡州立公園使用。步行、騎自行車或搭乘公共交通前往公園的遊客仍可免費入園。自駕遊客若持有有效露營掛牌（camping hangtag）或12個月停車年證，亦可作為有效停車憑證。透過線上或掃描停車QR碼購買的停車證，可將車牌與付款資訊綁定。

目前俄勒岡州公園與遊憩局在46座公園收取日間停車費，並在全州超過150座公園豁免停車費。新增的22處公園，是依據其設施與維護需求選定，包括洗手間、步道、鋪面工程、灌溉系統與船坡道等。官方表示，停車費將用於設施維護與營運，確保服務品質。

俄勒岡州公園與遊憩局指出，州立公園經費來源主要有三部分：近一半來自憲法指定的樂透基金，約15%來自休旅車（RV）車牌費，其餘約35%來自遊客支付的公園費用。州立公園並不依賴一般稅收。

對於經常前往州立公園的民眾，可考慮購買年票。12個月停車年證為60美元（限俄勒岡居民購買）。24個月年證已停止販售，但仍在有效期限內的證件將繼續被承認。

此外，自3月30日起，全州19處房車污水傾倒站也將收取10美元費用，用於維護設施並支持永續營運。民眾可掃描現場QR碼或線上付款。