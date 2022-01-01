時代廣場新年降球儀式今晚舉行



新一年還有幾小時就到步，手執酒杯，看著紐約時代廣場的水晶球落下的儀式，一邊倒數踏入新的一年，是美國人的一個傳統！

我們住在西岸的就要透過電視螢幕來倒數，究竟這個降球儀式是怎樣來的？

這要追溯到 20世紀初。水晶球落下儀式的起源是有校正時間功用的「時間球」。根據時代廣場網頁的說法，1833 年，英國格林威治的皇家天文臺安裝了一個有足夠大小和高度的「時間球」，該球會在每天 1 點鐘下落，讓遠在港口的船長看到它來校正時間。這時間球很快得到海軍學院和天文臺的普遍使用，後來傳到了美國。

首次出現在時代廣場的「時間球」是在 1907 年，當時的「時間球」重700 磅，裝有 100 個燈泡。從 1907 年第一次墜球至今，期間只有 1942 年和 1943 年兩年因第二次世界大戰而要停辦這儀式。

現時時代廣場的水晶球重達 11,875 磅，球面覆蓋著 2,688 顆水晶。點亮整個球的是 32,256 個紅色、藍色、綠色和白色組的 LED 燈，讓時間球可以顯示超過 1600 萬種顏色和圖案。

今年的降球儀式將在美東時間今晚 6 點至凌晨 0:15 （美西時間下午 3 點至晚上 9:15）舉辦，跟以往一樣，不少有名的音樂人均會在儀式上演出，今年更有中美友好協會帶來中國武術和舞蹈表演。

觀眾可透過本地多個電視台觀看倒數。也可以通過 Times Square Alliance 的網上直播。