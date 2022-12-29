明年社會保障三大變 喜憂參半



(綜合報導)毫無疑問的，數以千萬計的美國人將在2023年1月1日到來之際，提出明年自我財務調整方案，因此聯邦政府的主要社會福利安全網，就是「社會保障」Social Security制度也將發生變化。

對於那些已經從「社會保障」計劃中獲得給付的人來說，未來一年大多是好消息。將會有額外的提振，使受益者能夠跟上日常開支的通膨成本。

但是，對那些仍在繳納「社安稅」的人來說，這些變化可能不受他們歡迎。而且對人們的意義，無論已經退休幾十年，還是離退休還有幾十年的人來說，都有壓力。

明年「社會保障」制度第一項重大改變，就是「生活成本調整」(COLA)。

2023年影響最大的變化是百分之8.7的「生活成本調整」。例如，如果你每月從「社會保障」領取2,000美元，則自明年1月1日起，每月支領金額將增加到2,174美元。

從明年1月開始，社會保障福利每月將增加平均140美元以上，這是40年來的最大增幅。同時，繳納社會保障稅的最高收入(應納稅最高額)將從14萬7000美元增加到16萬200美元。

社會保障局表示，今年的調整是十多年來醫療保險保費首次沒有上漲，屆時到2023年聯邦醫療保險保費下降，社會保障福利將上升，這將使老年人有更加安心和喘息的空間。

社安金的數額視申領人的年齡、工作年限、收入多寡而定，美國實行漸進式退休制度，到法定退休年齡(1943至1954年間出生者的完全退休年齡算為66歲，1955年至1960年間出生者逐步增加，1960年後出生的人士為67歲)可領取全額社安金。

2023年COLA標誌著自1981年的百分之11.2漲幅以來，明年是最高百分比漲幅，這與每個美國人日常成本的劇烈通膨壓力有關。

其次，延遲領取「社會保障」，等待最久，便能領得到最大金額。

明年，政府計劃獎勵那些在達到67歲的「完全退休年齡」(FRA)之前，推遲領取福利有耐心的美國人。平均而言，等到FRA的受益人將看到他們的「社安金」支票增加，明年每月大約140美元。

社會保障局(Social Security Administration)已將其生活成本增長與消費者物價指數掛鉤。因此，雖然大筆調整COLA是不可避免的，但它仍是受歡迎的。

但請記住，這些增加可能不會幫助受益人收回2022年產生的額外費用。通貨膨脹雖在最近幾周有所緩解，但仍很高，以至於美聯儲仍計劃在2023年加息。

若選在62歲提前退休，申領人只能拿到全額社安金的75%，若選擇延遲退休，可在原有的社安金基礎上獲得獎勵收益(Delayed Retirement Credits)，等到70歲古稀之年才開始領取社安金的耆老可多領32%。延遲領取社安金雖頗具吸引力，但申領人的健康情況、經濟需要也應納入考量，找到盈虧平衡點並非易事。

如今社安金增加，也意味著部分高收入老人的上稅金額增加。一般來說，社安金是不需要上稅的，尤其是把社安金作為唯一收入的耆老，單身戶主是2萬5000美元、夫妻合報是3萬2000美元以下的社安金收入免稅。但當調整後總收入、免稅利息與50%社安金的總額超過社安金「免稅門檻」後，社安金(最多不超過85%)將計入家庭總收入上稅。

要計算社安退休金是否要付稅，要將退休金的一半，加上其他收入，假如夫婦共同報稅，這個金額若在3萬2000美元以下，則全部社安金免稅；假如是單身人士，不超過2萬5000美元，便完全無需為退休金繳稅。單身收入在2萬5000美元到3萬4000美元之間，其社安金最多有50%需繳稅，對收入超過3萬4000美元，則高達85%社安金都可能要繳稅。夫婦合報收入在3萬2000美元至4萬4000美元之間，最多50%的社安金需要繳稅，如果總收入超過4萬4000元，則高達85%社安金可能需要繳稅。除了聯邦，州市也需要對上稅部分的社安金收入徵稅。

第三項重大改變是:高所得者負擔「社安稅」更多。

現在來看，一些喜憂參半的消息，則是取決於你的收入等級。由於「社會保障」的大部分資金來自社安稅，該計劃將更深入地挖掘高收入者的薪水。

2023年之前，繳納「社安稅」的最高收入為147,000美元。

從明年開始，收入超過160,200美元的員工，他們必須為額外的13,200美元收入納稅。

明年「完全退休年齡」保持不變。

在社會保障方面，該系統繼續獎勵耐心。67歲的「完全退休年齡」明年將保持不變。

在受益人年齡範圍較老的一端，將發生最大福利變化，證實在你絕對需要社會保障金之前，推遲退休仍具價值。雖然老年人可以在62歲，提前領取他們的社會保障福利，但延遲領取將使他們每月獲得更多的社會保障金。

只需等到67歲再領取，你就可以在最高福利金額的基礎上，獲得最多百分之8的年度福利的延遲退休抵免額。

要記住，注意配偶和倖存者的選擇，也是十分重要，包括目前已婚夫婦，假設兩人都在工作，首先應領取較低收入者的福利，並推遲領取較高收入者的福利。美國退休者協會(AARP)社會保障資源中心，是了解「社會保障」時間表的有用資源，可以從它資訊中獲得寶貴資料。