明州多家索馬里裔托兒所涉騙取補貼　俄勒岡的情況如何？

（本報綜述）明尼蘇達州近日因多起托兒所涉嫌騙取政府補貼的案件，再度成為全國輿論焦點。相關案件不僅引發聯邦層級調查，也在社群媒體上掀起激烈討論，部分言論更將矛頭指向整個索馬里裔社群。在此背景下，大家忍不住要問，類似問題是否存在於俄勒岡州？

綜合多家媒體報導，明州近年接連爆出涉及醫療補助、疫情救助與托兒所補貼的詐騙案件。其中最受矚目的，是疫情期間非營利組織「Feeding Our Future」涉嫌侵吞近3億美元、原本用於兒童供餐的補助資金。明州代理聯邦檢察官估計，相關詐騙案件造成的總損失金額，可能已超過10億美元。在多起案件中，被起訴者多為索馬里裔美國人，引發社會高度關注。

近期，一段針對索馬里裔經營托兒所的網路影片在全美瘋傳，影片質疑部分托兒中心實際並未正常營運，卻持續申領政府補貼。事件曝光後，聯邦調查局（FBI）與國土安全部相繼表態，已對相關指控展開調查，並評估是否涉及更嚴重的金融犯罪或國安風險。

然而，這波調查也帶來明顯的「外溢效應」。在俄勒岡州，索馬里社群領袖指出，當地索馬里裔居民與商家近期在網路上遭遇大量無端指控，部分言論甚至要求對全美索馬里社群進行全面清查。索馬里美國人組織俄勒岡分會強調，將個別案件上升為族群問題，不僅不公平，也容易造成恐慌與社會對立。

就實際情況而言，俄勒岡州並未出現與明州規模相當、明確指向索馬里裔托兒所的大型詐騙案件。根據KATU新聞在2022年與2023年曾針對俄勒岡學前教育補貼進行深入調查，發現部分托兒機構存在長期招生不足、名額空置卻仍領取補助的管理問題。後續州務卿稽核報告也指出，該補貼項目在監管與資金流向上確實有缺失，部分個案甚至涉及重複申領補助的疑慮，相關資料已轉交聯邦單位進一步調查。

不過，這些調查結果並未顯示問題與索馬里裔經營者之間存在系統性或族群性的關聯。換言之，俄勒岡州的情況更多被視為制度監管與行政效率的問題，而非特定族群集體違規。