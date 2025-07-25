新遷入大波特蘭區的居民多來自華州、加州

（本報綜述）根據U-Haul於7月22日發布的2025年夏季遷徙趨勢報告，幾乎全美一半的搬遷都發生在每年5月底的陣亡將士紀念日至9月初的勞工節之間，而今年的資料顯示，波特蘭—溫哥華—希爾斯伯勒（Portland–Vancouver–Hillsboro）都會區再次成為人口流入的熱門地區。

報告指出，截至2025年年中，搬入波特蘭地區的U-Haul客戶來源最多的州為華盛頓，其次是加州與亞利桑那州。來自愛達荷和德州的人口則分列第四、第五位。其他常見來源州依序為科羅拉多、內華達、猶他、佛州與蒙大拿。

至於來自俄勒岡州內的搬遷者，主要來自塞勒姆、尤金、本德（Bend）、梅德福（Medford）與科瓦利斯（Corvallis）。

同時，也有不少波特蘭居民選擇離開本地，他們最常搬遷的目的地前五名依序是：西雅圖、舊金山、洛杉磯、鳳凰城與斯波坎（Spokane）。

根據美國人口普查局先前公布的數據，波特蘭的人口數自疫情後出現下滑，但近期已逐漸回升。其中屬於波特蘭都會區的華盛頓州溫哥華市則在過去幾年持續穩定增長。

隨著生活成本與居住品質等因素影響人口流動，波特蘭地區正重新吸引外來人口，未來是否能恢復疫前的成長動能，仍值得觀察。