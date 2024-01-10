新研究:超市食品普遍存在BPA等有害物質

(本報綜述)非營利組織「消費者報告」最新研究顯示，超市銷售的食品中普遍存在有害物質BPA和鄰苯二甲酸酯，無論包裝是否為塑膠製品。與期望相反，購買有機食品和避免塑膠包裝並不能完全防止這些化學物質的暴露。

研究發現，超市內銷售的主食和快餐中，不論是否有機認證，無論包裝和成分如何，鄰苯二甲酸酯和雙酚類物質（與糖尿病和激素紊亂等健康風險相關）均「普遍存在」。

鄰苯二甲酸酯是常用的塑膠軟化劑，用於增加塑膠的柔韌性。研究顯示，79%的食品樣本中含有工業化學品BPA，這兩種化學物質已被證實對健康有害。

在測試的超市食品中，Annie’s有機芝士意大利餃子的鄰苯二甲酸酯含量最高，達53,579納克每克；其次是Del Monte切片桃子，含24,928納克每克。值得關注的是，預包裝食品中的化學物質含量甚至高於某些連鎖速食食品。例如，麥當勞的起司四分之一磅牛肉堡中的鄰苯二甲酸酯含量僅為9,956納克每克，Little Caesars經典起司比薩（紙盒包裝）為5,703納克每克。「消費者報告」測試的85種食品中，只有一種產品的鄰苯二甲酸酯測試結果為負值。

研究表明，塑膠化學品並非僅透過包裝進入預包裝食品。鄰苯二甲酸酯可能透過食品加工過程中使用的管道、傳送帶和手套，以及受污染的水和土壤進入肉類和農產品。

長期以來，食品安全活動人士一直呼籲政府禁止在食品包裝和加工中使用塑膠軟化劑，但此類呼籲似乎並未得到回應。2023年，食品藥物管理局拒絕了要求禁止在食品包裝和加工中使用鄰苯二甲酸酯的請願書。目前，對鄰苯二甲酸酯使用的法規仍相對稀缺，許多專家認為政府規定的BPA和其他一些鄰苯二甲酸酯的限值已經過時。

「消費者報告」科學家屯德·阿金萊耶，由於鄰苯二甲酸酯在每天使用的產品和食品中的普遍存在，很難確定何種劑量的鄰苯二甲酸酯在某一個產品中應被認為是「安全」的。他補充說：「對這些化學物質了解得越多，似乎越清楚，即使是極低含量，也可能對我們造成傷害。」