新法案通過！無證移民酒駕將直接遣返！

（本報綜述）美國眾議院6月26日週四通過了一項備受爭議的新法案，規定無證移民只要酒駕或吸毒駕駛，就會被直行！接！遣！返！且禁止再次入境美國。

這項法案由阿拉巴馬州共和黨眾議員Barry Moore提出，正式名稱是《Jeremy和Angel Seay以及Sergeant Brandon Mendoza保護社區免受酒駕法案》。

法案以三位受害者命名：一對阿拉巴馬州的夫婦Jeremy和Angel Seay，以及亞利桑那州警察Brandon Mendoza，他們都在酒駕事故中喪生，肇事者是無證移民。 Barry Moore在辯論中表示，生活在美國是一種特權，如果違反法律，就必須承擔後果。他說：“悲劇並不罕見，我們必須保護我們的社區。”

根據美國國家公路交通安全管理局數據，2023年有12,429人死於酒駕事故，不過並沒有詳細統計多少肇事者是非公民。

在眾議院的投票中，法案以246票對160票通過：

全體共和黨議員投了贊成票

37名民主黨議員也加入支持

剩下的160位民主黨議員反對

反對者認為，這項立法並沒有解決酒駕問題，只是把移民議題政治化。民主黨議員Jamie Raskin指出，這個法案沒有增加任何刑罰，也沒有提供更好的道路安全措施，只是「在製造恐懼」。

雖然這項法案在眾議院以246票通過，但參議院的通過率並不高。去年同樣的法案也曾在眾議院獲得支持，但最後在參議院被擱置，連投票都沒有。由於參議院兩黨席次接近，且民主黨普遍反對將移民問題與酒駕直接掛鉤，預計今年短期內通過的機率不到50%。除非有更多中間派民主黨人表態支持，否則這項法案很可能會再次停留在眾議院層級。

無論如何，身為新移民或還沒證件的移民，大家都要特別小心，遵守交通法規，絕對不要酒駕或疲勞駕駛。一旦觸犯法律，不僅可能危及他人安全，也會為自己的身分和未來帶來嚴重後果。謹慎駕駛，平安才是最重要的。

這項立法已經引發熱議：有人贊成嚴厲打擊違法行為，有人擔心它會加深對移民群體的偏見。