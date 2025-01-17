新法案即將生效 哪些人需要辦理新ID身份證？

(本報綜述)聯邦政府將於2025年5月7日開始執行REAL ID(真實身份)法規，屆時俄勒岡居民若無符合要求的身份證件，可能會在搭乘國內航班或進入某些聯邦設施時遇到困難。儘管執行可能分階段進行，但俄勒岡交通局（ODOT）已敦促居民提前申請，避免因申請高峰導致延誤。

全美都將於2020年7月開始使用REAL ID 驕照，但截至 2024年初，只有不到一半的駕駛執照或身份證符合REAL ID標準。對於還未更換證件的居民，ODOT 建議立即申請。

哪些人需要 REAL ID？

自2025年5月7日起，搭乘國內航班需要出示符合REAL ID標準的駕照，或其他聯邦認可的身份證件（如護照或軍人證）。如果您沒有護照，或者沒有在有效期內的護照，也沒有REAL ID，乘坐飛機時可能會被拒絕登機！不過，日常駕駛、投票、進入郵局或醫院等場所不需要REAL ID

如果您的駕駛執照上沒有黑色或金色星標，表示該證件不符合REAL ID標準。申請流程如下：

預約DMV：俄勒岡 DMV 提供線上預約服務，建議提前安排。 準備文件： 身份證明：如出生證明或護照。

社會安全號碼：如社保卡或稅表。

地址證明：兩份近期水電賬單或銀行對賬單。

合法身份證明：如簽證或綠卡。 申請及支付費用：REAL ID的申請需額外支付約$30的費用。

俄勒岡DMV提醒，計劃於5月7日或之後搭乘航班的居民，應最遲在4月1日前完成REAL ID申請，以確保證件及時送達。DMV 官員表示，目前申請量正快速增長，拖延可能導致長時間等待。