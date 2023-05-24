新時代新機遇新未來 「津門論道海外華文媒體論壇」在津舉行

（本報記者俄廣才報導）做為第七屆世界智能大會的平行論壇之一，由天津市委統戰部、中國新聞社主辦，津雲新媒體、中新社天津分社承辦的2023「津門論道、海外華文媒體論壇」於5月18日在天津舉行。

本屆論壇采取線下與線上相結合的方式，以「新時代、新機遇、新未來」為題，邀請了來自五大洲38個國家和地區的近80家海外華文媒體，以及天津有關單位、媒體代表及專家學者出席。

應主辦單位邀請，波特蘭新聞報派代表在線出席了本屆論壇。

論壇上，相關機構負責人與學者作主旨演講，對智能傳播時代新的傳播邏輯、傳播需求、傳播可能等議題展開深入研討，為海外華文媒體成為國際資源的對接者和整合者，向世界傳播中國故事和天津聲音提供經驗和建議，向世界宣傳天津激活戰略新興產業的數據潛能，共享天津數字經濟發展成果。

阿根廷、美國、日本、菲律賓、愛爾蘭、荷蘭等六家海外華文媒體代表發言，就如何以國際視角傳播天津形像、講述天津故事，助力「數字天津」建設發展開展深入交流與合作獻計獻策。表示，海外華文媒體處在對外傳播的最前沿，是境內外民心相通的傳播者，人文交流的促進者。通過技術賦能更好發揮海外華文媒體連通中外的優勢，與時俱進，為僑胞提供多樣化的信息服務，在海外講好中國故事、天津故事，讓真實、立體、全面的中國聲音傳播得更好更遠。

《華人頭條》、印尼《國際日報》、荷蘭《中荷商報》等，11家海外華文媒體在本屆論壇上正式簽約入駐「津雲-雲上海外」平台。通過技術共建與內容輸出，記錄華僑華人成長和奮鬥歷程，講述新中國的偉大成就和新時代的精彩天津。到目前為止，入駐平台的海外華文媒體已達51家。

俄勒岡州與天津於2014年建立友好州市關係。波特蘭新聞報做為俄勒岡州資深華文媒體，見證了多年以來俄勒岡與天津在俄勒岡中國理事會及本地商企及社團的共同努力推動下，兩地友好關係不斷深入發展的歷程。

本次應邀出席論壇，深刻體會到天津在制造業數字化、網絡化、智能化轉型、賦能產業升級等各個領域所取得的成就，未來兩地的交流與合作領域將更加廣泛與深入。

如果說「讀懂中國」是世界的課題，那麼做為海外華文媒體應更好地發揮「連通中外」的優勢，在講好中國故事、講好天津故事的同時，還要講好俄勒岡州的故事，為促進友好州市關係的可持續發展作出努力。

圖片說明

0523–圖為2023「津門論道、海外華文媒體論壇」主會場

網絡圖片–11家海外華文媒體簽約入駐「津雲-雲上海外」平台（網絡圖片）