新春行大運「蛇年新春會」將於2月1日週六在波特蘭會議中心舉辦

海宴公所贊助穿梭巴士往返82街與會場 鼓勵觀眾著漢服入場 感受傳統年味

（本報訊）一年一度的慶新春活動將於2月1日週六（農曆年初四）上午11時至下午5時在俄勒岡會議中心(777 NE Martin Luther King)A展廳舉行。今年的活動名為「蛇年新春會」，由波特蘭新聞、波特蘭文藝中心及中華會館聯合主辦。

免費穿梭巴士便利觀眾往返

和往年一樣，海宴公所再次慷慨贊助免費巴士服務，方便民眾往返。穿梭巴士將從上午10點半至下午5點之間，往返於82街Eastport Plaza與會議中心之間。觀眾可選擇將車子停在Eastport Plaza的免費停車場內，搭乘穿梭巴士前往會場。

特別節目：漢服之星選秀

今年特別推出由美國中融保險公司贊助的「漢服之星選秀」活動，參賽者將身著華美漢服，展示中國傳統服飾的優雅。成人組冠軍可獲得$300現金大獎，兒童組冠軍則可獲得$100現金紅包。大會同時鼓勵觀眾穿著漢服入場，與我們一同展現中華文化的傳統之美。

經典環節：財神派紅包與抽獎

每年最受小朋友們歡迎的財神爺派紅包，今年繼續由兩個主辦單位，波特蘭新聞及中華會館，分別送出。財神爺將在中午12點的開幕式後，現場發紅包。

幸運大抽獎

活動舉辦方今年一如既往地為到場觀眾準備了上百份新年大獎。Addias公司特別為觀眾準備了數百張員工店的入場券，購買運動裝備可享受驚人折扣。所有入場觀眾都還可以參與幸運輪抽獎，贏取由數十家本地商戶送出的禮品卡或禮品。本年度的獎品贊助商家包括快樂小羊火鍋(Happy Lamb)、Bag O Crab、New Hing’s、麵點(Noodle Point)、楊記燒臘麵家、新強記燒臘、好景燒臘、加豐雜貨、富康超市、T4珍珠奶茶、東京屋拉麵、魚樂軒、紅茶館、三寶參茸、燕子樓、利民麵包、五味館、天虹餐館、天華餐館、寶華餐館、金馬餐館、嫣茶、富記雜貨、祥發超市、香港經濟貿易辦事處等。

舞台演出

今年的舞台演出陣容空前強大，超過100位表演者將帶來精彩的節目。演出團體包括波特蘭婦女聯誼會的打鼓舞龍和舞蹈、歡樂舞蹈組的中國舞、波特蘭文藝中心舞蹈班的舞蹈表演、King學校中文沉浸班學生表演、中華學校學生表演、波特蘭中文學校扯鈴表演、文璐老師與學生的古箏演奏、頂峰武術以及剛獲得全美高樁舞獅第三名的白蓮龍獅隊表演高樁舞獅等。具體演出時間請參照時間表。

市集與美食攤位

今年的參展商戶有數十家，其中有Engery Trust、Care Oregon、IVC、Dignity Memorial、華人服務中心、同源會、蘭蘇園、多個政府機構、銀行、地產公司、TVB USA 等等，為觀眾提供諸多福利資訊。此外，現場將設有由十多家精選小商戶組成的特色小吃市集，帶來琳瑯滿目的創意禮品和美味零食，絕對讓你逛得盡興、吃得滿足。熱鬧非凡的美食攤位更是不可錯過，今年特別邀請魚樂軒、紅茶館、有間燒烤，以及人氣甜點Mochinut日式麻薯甜甜圈等知名品牌進駐，為大家呈現中西合璧的味蕾享受，從傳統美食到創新小點，滿足每一位吃貨的期待！

文藝手工攤位

多家中文學校、教會以及俄勒岡中國藝術家協會將設置文化手工攤位，提供新春相關的藝術活動。波特蘭中文學校的扯鈴隊還會現場教學，讓孩子們學習這項傳統技藝。

購票資訊

「蛇年新春會」門票現已開始發售，早鳥優票惠價每位$8，現場購票每位$10，三歲以下兒童免費。早鳥優惠票可到威捷中心（VG）購買（地址：8733 SE Division #108, Portland，魚樂軒旁），或通過俄勒岡會議中心官網購買。

贊助單位

此次活動的贊助單位包括如下：

鑽石贊助：TriMet 公司；

銀贊助：Energy Trust of Oregon、Care Oregon；

銅贊助：Dignity Memorial紀念墓園、華人服務中心、順發超市、新洋食品公司；

翡翠贊助：JHC Companies、LEEKA Architecture & Planning、Key Bank、Oregon Historical Society（俄勒岡歷史協會） 、APANO（亞太裔聯盟）、Metro（波特蘭都會局）、香港經濟貿易辦事處、駐西雅圖台北經濟文化辦事處。