新廉租公寓將在82街波特蘭社區學院開工 以「利晶」命名紀念波特蘭中餐館曾經的輝煌

(本報訊)波特蘭社區學院（PCC）東南校區即將迎來一個新的廉租公寓項目，該項目命名為「利晶公寓」(PCC Legin Apartments)，以紀念曾經是波特蘭最著名中餐館之一的利晶酒樓。

利晶酒樓於1995年開業，是波特蘭東南部地區亞裔社區的重要聚會場所。作為當地第一家供應點心和正宗粵菜的酒樓，利晶以其卓越的餐飲品質和服務贏得了廣泛的讚譽。餐廳擁有可容納約1000位客人同時用餐的大型宴會廳，是美國太平洋西北地區最大的酒樓之一。在其運營的十多年間，利晶酒樓成為了亞裔社區的重要地標，吸引了大量食客。 2012年，隨著波特蘭社區學院校區的擴建，為了給學院的發展讓路，利晶酒樓不得不關閉並被拆除，東南區這一重要的亞裔文化符號也隨之消失。

即將開建的利晶廉租公寓將坐落於學院東南校區的西南角，這是一個擁有124套公寓的經濟適用房項目，旨在為低收入家庭提供安全、負擔得起的住房。該項目不與學院的入學條件掛鉤，由獨立的物業公司管理。波特蘭社區學院的代表表示，此舉是為了避免將住房與學生入學掛鉤，進一步加劇學生的住房不安全感。

該公寓樓由Bora Architecture & Interiors設計，並與當地非營利組織APANO合作開發。該建築將是一棟全完使用電能的建築，完全不使用可燃燃料，並計劃在每個單位內安裝迷你分離式熱泵，以提供全年溫度控制。此外，電費將包含在租金中，以確保低收入住戶不會因暖氣成本而在其他方面做出犧牲。該項目還將包括一個大規模的太陽能發電裝置，預計將減少高達60%的外部能源需求。

利晶公寓的設計以家庭單位為主，提供33個單人公寓、28個一房公園、47個兩房公寓和16個三房公寓。該項目將優先為收入低於地區中位數收入60%的家庭提供住房，其中20個單位將專門為收入低於地區中位數收入30%的家庭提供租金援助。

除了住宅單位外，公寓的主層還將設有社區房間、兒童遊樂場和多個洗衣設施，以滿足住戶的各種需求。該項目還將為居民提供社區資源，並與APANO合作，提供包括職業發展和房屋所有權課程在內的多種服務。

施工計劃將於2024年底或2025年初展開，該項目預計在完工後為波特蘭東南社區帶來顯著的住房援助，同時也將承載起利晶酒樓曾經輝煌的歷史記憶。