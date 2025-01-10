新市長要求公務員回辦公室上班遭遇阻力

(本報綜述)新任市長基斯·威爾遜（Keith Wilson）剛上任一週，提出的一項要求便引起爭議。他呼籲市政府員工每週至少四天到辦公室上班，但工會和部分員工對此提出強烈反對。

威爾遜希望恢復全體員工的線下辦公，以振興市中心經濟。他指出，目前約60%的市府員工（約4000人）已回到現場辦公，但仍有部分員工自疫情以來持續遠程工作。他的計劃要求員工從目前每週2.5天（約20小時）的在辦公室辦公的時間，增加到每週四天。

在面對工會壓力後，威爾遜於表示，鑒於當前的預算壓力以及解決無家可歸問題的緊迫性，要求全體員工返回辦公室的計劃在2025年難以實現。他補充道，市府正在評估可行的選項，並將在未來幾週內公佈調整後的策略。

此變化還牽涉到與十多個市府工會的合同談判，其中包括正在進行的三項談判。這使得威爾遜的計劃更加複雜化。

威爾遜的計劃引發了熱烈討論，不同聲音交織。一些網友支持市長，認為員工應回辦公室提高效率：「數據顯示，遠程工作導致生產力下降25%以上。」也有人批評市長「缺乏魄力」，並認為這不過是「波特蘭一貫的官僚作風」。

同時，部分市民支持遠程工作的靈活性，認為某些崗位適合繼續採用混合辦公模式。一位網友表示：「遠程工作已存在多年，對某些人來說效率更高。問題在於工作類型和個人生活方式的適配性。」

還有觀點指出市府應重新評估員工的工作方式，並採取針對性措施，確保既能維持高效運營，又能滿足員工需求。

市長威爾遜試圖通過增加辦公室上班時間來推動經濟復甦，但這一計劃正面臨現實挑戰和多方壓力。在合同談判和政策調整完成前，他將如何平衡市政效率、員工滿意度與市區經濟需求，成為波特蘭市民關注的焦點。