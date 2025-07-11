新停車費開始執行！漲價+延長收費時長

（本報綜述）波特蘭交通局（PBOT）日前宣布，新的街邊和公共停車場的收費標準已經開始執行，並計劃逐步將街邊停車收費時段延長至晚上10點。

根據市議會通過的2025-2026年度預算，五大停車區新收費標準如下：

市中心（Downtown）：每小時3美元

中央東區（Central Eastside）：每小時2美元

洛伊德（Lloyd）：每小時80美元

馬夸姆山（Marquam Hill）：每小時60美元

西北區（Northwest）：每小時60美元

特定活動期間，Providence Park周邊的活動區將自2026年起收費每小時7美元，洛伊德活動區收費每小時5美元。

交通局表示，近年大量民眾重新湧入市中心用餐、購物和娛樂，停車利用率逐步攀升。去年進行的多區停車需求調查顯示，晚間停車需求特別旺盛，餐館與活動場所的顧客停留時間也延長。

新規定將於8月至12月間分區分階段實施，部分停車區收費時段每日延長至晚上10點（市中心以外週日停車仍免費），而鄰近俄勒岡健康科學大學（OHSU）的馬夸姆山區維持至晚間7點。每個停車區將在執行前另行通知。

除了街邊停車，SmartPark公共停車場也提供較低的長時間停車費用，例如Naito&Davis街的停車場平日全天僅8美元，週末7美元。SmartPark還提供晚班及共乘優惠月票方案。

停車收入是交通局一般運輸收入（GTR）的重要來源，與車輛登記費、燃油稅和重量里程稅共同支撐街道維修和交通基礎建設。由於立法機構本會期未能通過交通撥款法案，停車收費在維持城市交通系統運作方面的重要性更加凸顯。