新交規：駕駛可在禁止超車區域超越慢速自行車

(本報綜述)據俄勒岡交通部出台的新法規，從2024年一月開始，俄勒岡州的駕駛員可以在禁止超車路段內，超越行駛速度緩慢的自行車。

從2024年1月1日起，行駛速度低於限速一半的車輛將被視為道路障礙，因而即使是在禁止超車路段內，駕駛員也將被允許借用左側車道，繞過行駛速度低於限速一半的車輛或自行車。

自稱是自行車運動的倡導者的尤金居民理查德·休斯，提出了這項立法請求，隨後由尤金參議員弗洛伊德·普羅贊斯基和塞勒姆眾議員湯姆·安德森正式提出。在2023年的立法會議期間，這項法案得到批准，在參眾兩院中都沒有出現反對投票。

休斯表示，當駕駛員在農村道路上尾隨自行車行駛數英里時，這對騎自行車的人來說是十分令人不安的。他說：「有時後車靠的很近，你心裡就總會想著他們想幹什麼。」他說：「我認為大多數駕駛員認為超車是非法的，當然也的確是，因為車道內沒有足夠的空間供他們超車。」

根據參議院895法案，當這項法律生效時，駕駛者在超越速度較慢的「障礙物」時，必須將車速減慢至至少比所設定的道路速限低五英里每小時。例如，如果當前路段限速為25英里每小時，那麼駕駛員在超越「障礙物」時，速度必須低於20英里每小時。

休斯強調，這項法規的動機是出於對道路上不同參與者的照顧，包括農業機械、行駛較慢的車輛以及自行車手，更好地照顧和協調不同速度和方式行進的交通參與者。

根據目前最新版俄勒岡州駕駛員手冊，在速度超過35英里每小時時，駕駛員只有在安全的情況下，並且保留足夠距離以防止與騎自行車的人接觸的情況下，才能超越在同一車道行駛的自行車手。如果無法安全超越，您必須減速，保持在自行車手後面，直到可以安全超越為止。