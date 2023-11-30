新一輪免費新冠測試盒開始申領

(本報綜述)聯邦政府推出新一批免費新冠Covid測試盒，從11月27日週一起開始發貨。居民可登錄網站https://special.usps.com/testkits進行申領。

政府新冠病毒網頁顯示，從11月20日開始，居住在美國的每個家庭都有資格額外申領4 份免費居家測試盒。如果您今年秋天沒有申領，則可以同時下兩份訂單，總共8份測試盒。居民在申領時，僅需提供的信息是姓名和家庭地址，不需要提供健康保險信息。

隨著聖誕和冬季假期季節的來臨，公共衛生專家預測，新冠、流感、感冒和呼吸道合胞病毒的病例將激增。

申領頁面提示說，儘管居民收到的測試盒可能已經過期，但食藥監局FDA已經延長了大多數經批准的試劑盒的使用期限。也就是說，經過批准了的測試盒，即便是已經過期，仍然是安全有效的。

根據疾病控制和預防中心的數據，截至11月中旬，新冠住院和死亡率均上升約9%。與此同時，測試陽性率保持平穩，PCR測試的陽性率略高於8%。總的來說，與前幾年相比，這個時候的新冠住院和死亡率相對較低。

約翰霍普金斯衛生安全中心傳染疾病醫師艾達拉亞指出，人們無需像大流行的高峰期那樣嚴格進行測試。但是對於易患嚴重疾病的高風險群體，也就是免疫受損者、患有基礎健康狀況的人或年齡在50歲以上的人，確認是否是新冠陽性是獲得治療的關鍵一步。

「如果你生病了，有發燒，咳嗽，或者可能是其他症狀，就應該進行新冠病毒測試，如果結果呈陽性，你就有了答案。」艾達拉亞說，「然後你可以選擇自我隔離或者購買處方藥」。不過，專家也指出，人們應根據他們的個人脆弱性做出測試決策。