數據顯示 波特蘭暴力犯罪率持續下降

(本報篇回顧)統計顯示，2024年上半年，波特蘭的暴力犯罪率持續呈現下降趨勢。根據主要城市警察協會（Major City Chiefs Association）發布的數據，波特蘭的兇殺案比去年同期減少了17%。

在搶劫犯罪方面，搶劫案下降了23%，下降幅度遠高於全國平均的6%。強奸案的下降幅度較小，僅1%，相較之下，全國強奸案率下降了9%。此外，波特蘭的嚴重攻擊案件也有所減少，與全國平均5%的下降率相比，波特蘭的下降幅度為6%。

這一下降趨勢正值2024年選舉臨近之際，成為政治辯論中的一大熱門。

此外，自波特蘭市長特德•惠勒於2022年7月宣布槍支暴力緊急狀態以來，波特蘭的槍擊事件數量顯著下降。數據顯示，槍擊事件從2022年每月平均116起，減少至現在的每月76起，下降幅度接近35%。

在8月12日週一的公開會議上，城市分析師瑞安•丹布羅西奧展示了最新數據，顯示自2023年8月至今，每月平均槍擊事件下降了22%。 2022年7月的統計數據顯示，波特蘭市每月平均有116起槍擊事件，而現在這一數字已降至每月76起，下降幅度接近35%。

波特蘭的暴力犯罪率持續下降，顯示出城市在應對犯罪問題上取得了積極成效，並為即將到來的選舉增添了新的討論焦點。