數據顯示：俄勒岡無家可歸者就醫需求極高

（本報綜述）雖然無家可歸者僅占俄勒岡總人口的約0.5%，但根據最新出院數據顯示，他們的醫療需求卻遠遠高於比例。州衛生局的統計指出，自2019年起，無家可歸者占急診室就診人次超過1%，而在2024年，住院病人中有3%為無家可歸者，這一比例是全州平均的六倍。

不僅如此，無家可歸者在醫院停留的時間也比其他病人更長。2024年，他們在急診室的平均停留時間為9.4小時，而所有病人平均為5.3小時；住院病人方面，無家可歸者平均住院7.8天，也比整體平均多出近三天。

俄勒岡州衛生局分析員麗莎·威爾森指出，無家可歸者往往同時面臨心理健康問題、藥物成癮，以及長期未治療的慢性疾病，這些因素都使他們在就醫時病情更為嚴重。此外，由於出院後缺乏安穩住處，也使醫院難以安排安全出院，導致住院時間延長。

這樣的情況並非俄勒岡獨有。根據2019年一項涵蓋15個州、超過6萬人次的調查，美國露宿街頭的無家可歸者有84%患有身體疾病，近四分之三有精神健康或藥物濫用問題，遠高於住在庇護所的無家可歸者。

面對這一挑戰，俄勒岡的麥魯瑪縣與克拉克馬斯縣已投入「街頭醫療」服務，由醫護人員主動走進帳篷、橋下或街角，為無家可歸者提供基礎醫療，避免病情惡化至需急診處理。

克拉克馬斯縣的一位年輕媽媽接受訪問時表示，她因健康問題無法離開帳篷，但社區護理人員的到來，讓她第一次感到有人願意真正幫助她。這些行動型醫療服務不僅改善了病患的生活，也減輕了急診系統的負擔。

數據顯示，無家可歸不只是住房問題，更是公共健康的警訊。唯有提前介入、提供人性化的基層醫療照護，才能讓這群脆弱族群在病痛中找到一線希望。