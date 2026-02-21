教師性侵女學生 學區支付235萬和解

（本報綜述）俄勒岡州克拉特索普縣Jewell學區近日同意支付235萬美元，與一名在前手工教師性虐待案中受害的女性達成聯邦民事訴訟和解。此案揭露學區在接獲多起警訊後，未能有效阻止教師對學生的長期性侵害。

受害者現年23歲，她於2017年4月至2018年12月就讀Jewell學校七年級期間，遭到時任手工教師David Michael Brandon（現48歲）的性虐待。Brandon與該女學生單獨相處過多，包括在教室進行一對一午餐、交換私人訊息與禮物、開車接送她往返學校，甚至在課堂、他的卡車及家中對她進行性接觸與性行為。

Jewell學校為K-12一貫制小規模學校，全校僅約175名學生。訴訟指出，多名員工曾向行政人員通報Brandon的異常行為：設施協調員目睹Brandon窺視女學生裙底；輔導員聽聞Brandon允許並提供大麻給學生在教室使用；一名科學教師於2018年向州政府舉報疑似兒童虐待；校外顧問也警告Brandon不適合接近學生。

儘管如此，學區僅在2018年11月對Brandon發出書面譴責，指其與學生「互動不當」，未限制他接觸學生。2019年4月，一名志工發現受害者在Brandon教室吸食Brandon提供的大麻電子菸，她隨後被事實上退學。Brandon則獲准辭職，於2018-2019學年度結束後離開，並轉往克拉特索普縣另一所小學任教，接觸更年幼學生。

2019年秋，新任手工教師發現Brandon留給受害者的露骨情色信件，引發警方調查。Brandon於2021年被捕，2023年被克拉特索普縣法院判處兩項三級強姦、兩項三級雞姦及一項非法交付大麻罪，僅判三個月監禁。2024年因使用甲基安非他命違反緩刑，改判三年監禁，其教師執照於2023年10月被吊銷。

該民事訴訟2024年在波特蘭聯邦法院提起，指控Jewell學區、前督學、前校長等人疏忽保護學生，違反聯邦民事權利法。和解於2025年5月底達成，235萬美元賠償金額於2026年2月17日公開。

受害者律師表示：「我們為客戶的勇氣感到驕傲。俄勒岡公立學校學生與家長應能信任行政單位在發現性虐待警訊時會採取行動。此案希望能促成改變，提升Jewell學區學童安全。」

學區現任督學Cory Pederson及律師未回應置評。此案再度凸顯學校在處理師生不當關係通報時的監督責任問題。